Jalani Uji Kelayakan Dubes, Indroyono Soesilo: Doakan, Masih Proses

Indriyono Susilo(ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

MANTAN Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Soesilo irit bicara seusai menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Amerika Serikat (AS). Indroyono hanya meminta semua pihak untuk mendoakannya. Adapun, ketika ditanya soal posisi Dubes RI untuk AS, Indroyono enggan menjawab lebih jauh.

"Doain dulu deh, masih proses, belum selesai. Gitu aja deh ya," kata Indroyono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).

Indroyono juga enggan menyampaikan apa yang saja yang ditanyakan Komisi I DPR RI dalam uji kelayakan tersebut.

Baca juga : Kosong Lama, DPR Sebut Pemerintah Sudah Siapkan Nama Calon Dubes AS

"Nanti deh, nanti yang menyampaikan ketua DPR dalam rapat paripurna," katanya.

Dalam kesempatan itu, Indroyono juga menyerahkan riwayat hidupnya kepada awak media.

"Saya ninggalin CV saja lah ya biar clear ya, biar enak," katanya.

Baca juga : Baleg Jelaskan Tatib DPR bukan Mencopot Pejabat, tapi Evaluasi Berkala

Diketahui, Dwisuryo Indroyono Soesilo lahir di Bandung, 27 Maret 1955. Indroyono merupakan lulusan Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung (ITB).

Ia pernah menjadi Menko Kemaritiman dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Indroyono juga menjabat di beberapa lembaga seperti Committee Reviewer Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia, dan Pembina Center for Technology & Innovation Studies. (faj/M-3)