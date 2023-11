Jumhur Hidayat Masuk Tim Pemenangan, Kaum Buruh Siap Menangkan AMIN

TERPILIHNYA Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Moh. Jumhur Hidayat sebagai Co-Captain dalam Tim Pemenangan Capres-Cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). mendapat apresiasi dari pimpinan serikat buruh nasional. "Itu membuktikan pasangan AMIN serius dalam menyelesaikan persoalan rakyat jelata ke depan," kata Daeng Wahidin, Presiden PPMI, di Jakarta, Rabu (15/11) Secara terpisah Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menilai, masuknya Jumhur Hidayat sebagai Co Captain Tim Pemenangan Nasional AMIN menambah angin segar bagi buruh dan pekerja Indonesia. Baca juga: Pilpres Dimungkinkan Dua Putaran, Nasdem Pilih Fokus untuk Menang "Kami nanti bisa menitipkan apa yang menjadi keinginan besar buruh Indonesia," ujarnya. Presiden ASPEK itu berharap Jumhur Hidayat ke dalam Tim Pemenangan AMIN bisa menambah harapan dan cita-cita buruh seluruh Indonesia terkait dengan jaminan upah yang layak dan berkeadilan, juga terkait kepastian mendapatkan pekerjaan. "Yang paling penting Jumhur Hidayat bisa membawa komitmen untuk memperbaiki UU Omnibus Law Cipta Kerja," tegas Mirah. Perkuat Dukungan Buruh Daeng Wahidin mengemukakan, Jumhur Hidayat yang menjadi koordinator Poros Buruh dan koordinator Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) selama ini terus bergerak memperjuangkan hak-hak buruh yang terdzolimi. Karena itu, ia mengucapkan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pasangan AMIN yang memilihnya sebagai Co Captain Tim Pemenangan Nasional AMIN. Baca juga: Anies Baswedan: Nomor Satu Kerap Jadi Referensi "Selamat dan sukses semoga rakyat Indonesia memberikan dukungan kepada pasangan AMIN. Semoga Indonesia menuju perubahan yang adil dan makmur sesuai Pancasila," ucap Daeng Wahidin. Ia menegaskan, dengan masuknya Jumhur dalam tim pemenangan maka kaum buruh akan tambah semangat bergerak memenangkan pasangan AMIN. Siap Menangkan Pasangan Anies-Muhaimin Senada dengan Daeng Wahidin, Djoko Heryono dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengemukakan, Jumhur bersama tokoh buruh Federasi Konfederasi sudah membentuk Poros Buruh untuk memenangkan AMIN dalam upaya perubahan dan kesejahteraan rakyat kaum buruh. Karena itu, terpilihnya Jumhur sebagai Co Captain Tim Pemenangan Nasional akan memperkuat semangat kaum buruh untuk memenangkan pasangan AMIN. Baca juga: Cak Imin Minta Lawan Nakal untuk Diviralkan Sebagaimana diketahui nama Tim Pemenangan Pasangan AMIN diumumkan oleh Anies Baswedan, di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (14/11) pagi. Tim Pemenangan ini dipimpin Captain mantan Kabasarnas Marsekal Madya (Purn) M. Syaugi Alaydrus. Tim dibantu oleh sejumlah Co Captain Sudirman Said, Thomas Lembong, Al Muzzamil Yusuf, Nihayatul Wafiroh, Azzrul Tanjung, Gus Mahasin, Leontynis Alpha Edison, Yusuf Martak, Ki Anom Suroto, Moh. Jumhur Hidayat, Gus Maksum Faqih, dan Suyoto. Adapun Novita Dewi ditunjuk sebagai Sekjen Tim Pemenangan AMIN, Gede Widiade sebagai Bendahara, dan Ari Yusuf Amir sebagai Tim Hukum Nasional. (S-4)

TERPILIHNYA Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Moh. Jumhur Hidayat sebagai Co-Captain dalam Tim Pemenangan Capres-Cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). mendapat apresiasi dari pimpinan serikat buruh nasional.

"Itu membuktikan pasangan AMIN serius dalam menyelesaikan persoalan rakyat jelata ke depan," kata Daeng Wahidin, Presiden PPMI, di Jakarta, Rabu (15/11)

Secara terpisah Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menilai, masuknya Jumhur Hidayat sebagai Co Captain Tim Pemenangan Nasional AMIN menambah angin segar bagi buruh dan pekerja Indonesia.

"Kami nanti bisa menitipkan apa yang menjadi keinginan besar buruh Indonesia," ujarnya.

Presiden ASPEK itu berharap Jumhur Hidayat ke dalam Tim Pemenangan AMIN bisa menambah harapan dan cita-cita buruh seluruh Indonesia terkait dengan jaminan upah yang layak dan berkeadilan, juga terkait kepastian mendapatkan pekerjaan.

"Yang paling penting Jumhur Hidayat bisa membawa komitmen untuk memperbaiki UU Omnibus Law Cipta Kerja," tegas Mirah.

Perkuat Dukungan Buruh

Daeng Wahidin mengemukakan, Jumhur Hidayat yang menjadi koordinator Poros Buruh dan koordinator Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) selama ini terus bergerak memperjuangkan hak-hak buruh yang terdzolimi.

Karena itu, ia mengucapkan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pasangan AMIN yang memilihnya sebagai Co Captain Tim Pemenangan Nasional AMIN.

"Selamat dan sukses semoga rakyat Indonesia memberikan dukungan kepada pasangan AMIN. Semoga Indonesia menuju perubahan yang adil dan makmur sesuai Pancasila," ucap Daeng Wahidin.

Ia menegaskan, dengan masuknya Jumhur dalam tim pemenangan maka kaum buruh akan tambah semangat bergerak memenangkan pasangan AMIN.

Siap Menangkan Pasangan Anies-Muhaimin

Senada dengan Daeng Wahidin, Djoko Heryono dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengemukakan, Jumhur bersama tokoh buruh Federasi Konfederasi sudah membentuk Poros Buruh untuk memenangkan AMIN dalam upaya perubahan dan kesejahteraan rakyat kaum buruh.

Karena itu, terpilihnya Jumhur sebagai Co Captain Tim Pemenangan Nasional akan memperkuat semangat kaum buruh untuk memenangkan pasangan AMIN.

Sebagaimana diketahui nama Tim Pemenangan Pasangan AMIN diumumkan oleh Anies Baswedan, di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (14/11) pagi.

Tim Pemenangan ini dipimpin Captain mantan Kabasarnas Marsekal Madya (Purn) M. Syaugi Alaydrus.

Tim dibantu oleh sejumlah Co Captain Sudirman Said, Thomas Lembong, Al Muzzamil Yusuf, Nihayatul Wafiroh, Azzrul Tanjung, Gus Mahasin, Leontynis Alpha Edison, Yusuf Martak, Ki Anom Suroto, Moh. Jumhur Hidayat, Gus Maksum Faqih, dan Suyoto.

Adapun Novita Dewi ditunjuk sebagai Sekjen Tim Pemenangan AMIN, Gede Widiade sebagai Bendahara, dan Ari Yusuf Amir sebagai Tim Hukum Nasional. (S-4)