Prabowo Bandingkan Hubungannya dengan Jokowi Bak Abraham Lincoln dan William Seward

MENTERI Pertahanan (Menhan) sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto membandingkan hubungan antara dirinya dan Presiden Joko Widodo dengan Presiden ke-16 Amerika Serikat Abraham Lincoln dan William Seward.

Menurut Prabowo, hubungannya dengan Jokowi adalah sedikit contoh dalam sejarah dunia yang menunjukkan bahwa rival politik dapat bersatu untuk membangun negeri.

Setelah menjadi lawan Jokowi dan kalah pada Pemilu Presiden 2014 serta 2019, Prabowo akhirnya bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan. Jabatan itu ia emban sejak 23 Oktober 2019. Prabowo menyebut Jokowi sebagai negarawan karena mau mengajaknya masuk dalam kabinet.

"Kalau tidak salah dalam sejarah dunia, saya lihat ratusan tahun, mungkin hanya 3-4 peristiwa. Satu, Abraham Lincoln mengajak rivalnya, William Seward," terang Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara deklarasi relawan Prabowo-Gibran oleh Barisan Pengusaha Pejuang di Jakarta, Rabu (8/11).

Lincoln dan Seward sama-sama menjadi kandidat Presiden Amerika dalam Konvensi Nasional Partai Republikan pada 1860. Prabowo bercerita, rivalitas antara Lincold dan Seward bahkan cenderung kasar. Keduanya, kata Prabowo, juga sama-sama menyatakan ketidaksukaan.

Namun, setelah memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden Amerika pada 1860, Lincoln justru mengajak Seward masuk ke dalam kabinetnya. Menurut Prabowo, Seward sempat bertanya ihwal alasan Lincoln, meski sudah mengetahui Seward tidak menyukainya.

"Saya tahu Anda tidak suka sama saya, dan saya pun tidak suka sama Anda. Tapi saya tahu, Anda cinta United States of America. Saya juga cinta United States of America. Marilah kita bekerja sama untuk United States of America," kata Prabowo menirukan Lincoln.

Seward lantas menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke-24 yang menjabat sejak 6 Maret 1861 sampai 4 Maret 1869. Prabowo lantas menyamakan kisah Lincoln-Seward dengan pengalaman rivalitasnya bersama Jokowi.

"Dalam hatinya (Jokowi) ya, kira-kira, 'Pak Prabowo, maaf ya aku kalahkan Anda. Tapi marilah kita kerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia'," tandas Prabowo. (Z-8)