Media Asing Beri Sentimen Negatif Terkait Isu Politik Dinasti

ISU politik dinasti yang ditandai fenomena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga diduga meloloskan anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (cawapres) menjadi sorotan media-media asing.

Putusan MK yang meloloskan capres/cawapres boleh di bawah usia 40 tahun membangkitkan amarah publik karena menguatkan isu keinginan sejumlah kelompok kepentingan untuk melahirkan politik dinasti.

Sejumlah media asing itu di antaranya The Guardian menurunkan artikelnya berjudul Joko Widodo’s son can run for Indonesia vice-president after controversial court ruling.

The Guardian menulis, "Penguatan patronase dan politik dinasti akan bertentangan dengan reformasi demokrasi yang dicapai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini sejak berakhirnya pemerintahan Suharto yang merupakan orang kuat yang nepotis seperempat abad lalu, menurut beberapa analis."

"Jokowi yang sangat populer, yang tidak diizinkan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, ingin mempertahankan warisannya setelah melakukan serangkaian reformasi ekonomi dan dorongan besar untuk menarik investasi besar ke negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara," tulis The Guardian.

Selain The Guardian, media internasional lainnya Aljazeera, menurunkan artkel berjudul Indonesian court rules on presidential candidate eligibility, Reuters menurunkan tulisan Indonesia court clears path for Jokowi’s son to run for vice presidency, The Straits Times menuliskan artikel berjudul Indonesia court clears way for Jokowi’s son to run in election: President says he is not interfering.

Selain media-media itu, masih ada media asing lain yang menuliskan pemberitaan terkait putusan MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres di Pilpres 2024. (RO/S-2)