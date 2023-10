Jokowi ke Pengusaha Tiongkok: Jangan Khawatir soal Pemilu

Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha asal Tiongkok tidak khawatir mengenai kondisi Indonesia pada masa menjelang dan saat Pemilu 2024. Ia mengatakan Indonesia sudah berpengalaman dalam menggelar pesta demokrasi dengan baik dan lancar.

"Jangan sampai ada yang khawatir mengenai Pemilu 2024 yang akan datang. Indonesia sudah berpengalaman melakukan pemilihan umum secara langsung selama lima kali. So you dont need to worry, you just need to hurry," ujar Jokowi dalam Indonesia-Tiongkok Business Forum, di Beijing, Tiongkok, Senin (16/10).

Indonesia, sambung kepala negara, memiliki stabilitas sosial politik yang selalu terjaga. Itu adalah syarat utama untuk berinvestasi.

"Ini adalah peluang investasi yang tidak hanya menguntungkan Indonesia tapi juga Tiongkok," ucap Jokowi.

Dalam acara tersebut dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh 31 perusahaan Indonesia dan China, antara lain di bidang baterai dan kelistrikan.

Setelah acara selesai, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad-interim yang juga Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan ada sembilan BUMN yang terlibat dalam penandatanganan perjanjian kerja sama.

"Tadi kita lihat juga ada kemungkinan kerja sama bagaimana kita bangun hidropower untuk PLN. Hal-hal ini yang saya rasa ini sangat optimis dan ini sangat positif saya rasa dan ini menjadi bagian bahwa kita memang harus terus dorong pengembangan industrialisasi di Indonesia," tutur Erick. (Ant/Z-11)