Caleg DPR Golkar Boyong Band D'Masiv Kampanye Keliling Dunia

CALON legislatif DPR Golkar Abraham Sridjaja menggencarkan kampanye kreatif untuk mendulang suara dalam Pileg 2024. Salah satunya, dengan memboyong Band D'Masiv, untuk keliling dunia, sekaligus mengajak WNI di luar negeri untuk memilih Partai Golkar pada 14 Februari 2024

"Ini saja baru selesai mas (konser) Road To The World kami bersama D'Masiv, di Times Square New York," ujar Abraham lewat keterangan yang diterima, Kamis (24/9).

Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) ini bersyukur, sambutan WNI di Amerika Serikat sangat luar biasa. "Pecah, ramai banget. Ada ribuan orang yang nonton," sambungnya.

Abraham menuturkan, Road To The Word bersama Band D'Masiv yang digelar di Times Square New York ini, diinisiasi oleh para relawannya yang tergabung dalam Sahabat Abraham. Selain di Kota New York, sebelumnya, pihaknya juga telah menyelenggarakan kegiatan serupa di Philadelpia, pada Minggu (10/09).

"Berikutnya Los Angeles, Liverpool, Manchester, Hamburg dan Amsterdam," ungkapnya.

Lebih lanjut, Abraham mengatakan, ini bagian dari kampanye kreatif dilakukan dirinya bersama para relawannya. Hal ini dilakukan mengingat pada pemilu ini, dirinya terdaftar sebagai caleg Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri."Kita ingin menunjukkan bahwa sebagai anak muda, kampanye itu tidak melulu membosankan," terangnya.

Dia optimistis, melalui strategi kampanye bersama D'Masiv ini, warga Indonesia di luar negeri akan memilih Partai Golkar pada pemilu legislatif 14 Februari, tahun depan. "Kita yakin, Golkar akan menjadi peraih suara terbanyak di dapil DKI Jakarta II," tambahnya.

Sementara itu, Lead Vokal D'Masiv, Rian Ekky Pradipta mengaku bangga ikut menjadi bagian dari Road To The World bersama Abraham Sridjaja. Apalagi, rangkaian tour keliling dunia di Times Square New York ini dan kota-kota lainnya di Amerika Serikat Inggris, dan Eropa.

Hal ini juga merupakan peringatan dari perjalanan 20 tahun D'Masiv sebagai band Tanah Air "Ketika kita mempunyai plan keliling dunia, ternyata sahabat kita, Bro Abraham Sridjaja, yang kebetulan juga saya sudah mengenal cukup lama, dia melihat D'Masiv mempunyai semangat yang sama dan akhirnya Bro Abraham mempercaya kita untuk bisa tour di Amerika, UK (United Kingdom) dan Eropa," ungkap Rian. (RO/H-3)