Golkar Tantang Penggagas Isu Munaslub Muncul ke Publik

Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
POLITIKUS Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, menantang pihak-pihak yang mendorong digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk berani muncul ke publik. Ia juga mendorong agar mereka mengungkap alasan kegentingan yang melatarbelakangi Munaslub.
"Jadi, kalau yang ingin Munaslub, harus munculkan mukanya dong. Kalau mau berpolitik yang sehat, muncul mukanya. Siapa yang mau Munaslub dan dia harus jelaskan kenapa musti ada Munaslub," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/8).
Mekeng mengatakan sumber isu Munaslub tak jelas. Isu untuk melengserkan Bahlil Lahadalia dari kursi ketua umum Partai Golkar itu dipastikan hoaks.
"Ini kan kalau kita baca di media kan hanya isu-isunya, tapi sumbernya dari mana kan tidak pernah jelas. Jadi, menurut hemat saya, itu berita hoaks," ujar Mekeng.
Ketua Fraksi Golkar MPR itu mengeklaim kepemimpinan Bahlil saat ini kondusif. Menurutnya tidak ada kader yang resistensi dengan Bahlil.
"Kami tenang-tenang saja. Pak Bahlil boleh dibilang tiap minggu melakukan roadshow kepada ke daerah, melakukan musda di provinsi, dan setelah itu konsolidasi tingkat kabupaten," ujar Mekeng. (P-4)
