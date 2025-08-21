Bahlil Lahadalia Direncanakan Buka Musyawarah Daerah XI Golkar Sulteng

Musyawarah Daerah Golkar Sulteng dilaksanakan 24-25 Agustus 2025.(MI/M Taufan SP Bustan)

MUSYAWARAH Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Tengah dipastikan berlangsung mulai 24 hingga 25 Augustus 2025.

Kepastian itu tertuang dalam surat resmi yang dikirimkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar tertanggal 19 Agustus 2025 dengan Nomor: B-681/DPP/GOLKAR/VIII/2025 menetapkan waktu pelaksanaan Musda tersebut.

Sekretaris DPD Partai Golkar Sulteng, Amran Bakir Nai mengatakan, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia juga sudah sipastikan akan hadir langsung bersama rombongan sehari sebelum Musda digelar, yakni pada 23 Agustus sore hari.

“Ketua Umum bersama rombongan dipastikan menginap di Palu,” terangnya, Rabu (20/8).

Menurut Amran, rombongan DPP yang akan mendampingi Ketua Umum antara lain Sekjen Muhamad Sarmuji, Bendahara Umum Sari Yulianti, serta Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi, Muhidin Said.

“Kehadiran pengurus lengkap dari DPP menjadi sebuah kehormatan bagi Partai Golkar Sulteng. Ini menunjukkan perhatian khusus Ketua Umum kepada daerah,” tegas Amran.

Ditanya apakah kehadiran lengkap pengurus DPP menandakan Ketua Umum memberi diskresi bagi Arus Abd Karim untuk kembali maju pada periode ketiga, Amran menjawab diplomatis.

“Nanti kita tunggu saja. Saya tidak bisa memberi komentar soal itu,” jelasnya.

Musda Golkar akan dipusatkan di Sriti Convention Hall Kota Palu. Golkar menargetkan kehadiran sekitar 2.000 kader pada pembukaan Musda XI.

Selain itu, panitia juga mengundang tokoh agama melalui koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“Golkar juga menghadirkan para sesepuh partai, kurang lebih 100 orang. Di antaranya Ibu Syamsiar Lasahido, Maruf Bantilan, H Murad Natsir, Arief Patangga, Damsik Ladjalani, Habir Ponulele, Budhi Dharmadi, hingga Ruddy Chandra,” papar Amran.

Amran menegaskan, Golkar juga mengundang unsur Forkopimda Sulteng. “Kehadiran para tokoh dan sesepuh ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi dan meneguhkan arah perjuangan menghadapi agenda politik ke depan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Steering Committee, Farid Djavar Nasar, memastikan panitia sudah merampungkan seluruh persiapan Musda.

“Untuk persiapan di lokasi Rapimda hingga Musda sudah 100 persen,” ucap Farid, Senin (18/8).

Golkar akan memulai Musda dengan Rapimda pada 22 Agustus malam di Swiss-Belhotel Palu. Seluruh peserta dari kabupaten/kota akan menginap di hotel tersebut.

Dalam Musda kali ini beberapa menteri juga direncanakan hadir, di antaranya Menteri Kependudukan dan KB Wihaji, Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdulrahman, serta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Farid menegaskan, panitia akan membuka pendaftaran calon Ketua DPD Golkar Sulteng periode 2025–2030 pada Rabu (20/8/2025). Panitia juga akan mengumumkan syarat pendaftaran kepada seluruh kader sesuai AD/ART dan juklak partai.

“Nama calon akan muncul saat Musda,” tandasnya. (TB/E-4)