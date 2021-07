Disebut King of Silence, Ini respons Wapres Ma'ruf Amin

JURU Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi buka suara soal kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) yang menyatakan Wapres Ma'ruf sebagai King of Silent.

"Pak Wapres sudah lihat dan tahu hal itu, beliau tidak marah mengetahuinya," ujar Masduki dalam konferensi pers daring, Rabu.

Masduki mengungkapkan, pada awalnya dirinya sempat kaget ketika kritik BEM KM Unnes ramai muncul di media sosial dan kemudian diberitakan media utama. Apalagi sebelumnya Presiden Joko Widodo juga diberikan julukan The King of Lip Service.

Namun dirinya tidak menganggap kritik tersebut sebagai suatu yang menghina.

“Kita semua saya kira pernah jadi mahasiswa. Salah satu ciri mahasiswa itu memang dia harus punya daya kritis. Jadi saya kira bagus,” ujarnya.

Namun demikian, Masduki mengungkapkan, seharusnya kritik mahasiswa juga diikuti argumen pembanding , termasuk dengan data.

"Kami perlu lakukan klarifikasi, karena salah satu ciri negara demokrasi kebebasan berpendapat tidak dihalangi, bahwa sebenarnya apa yang dikatakan mahasiswa ini ada informasi lain, Wapres di survei-survei lain yang kredibel menempatkan Wapres sangat baik seperti Litbang Kompas," sanggah Masduki.

Menurut Masduki, Wapres Ma'ruf sejak menjabat pada 2019 sudah bekerja baik dan menjalani tugas pokok dan fungsinya sebagai pembantu presiden. Wapres bekerja mengoordinasi pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya dikerjakan Presiden tetapi dilimpahkan kepada Wapres.

"Jadi sepanjang pokok tugas fungsinya itu, Wapres di mata saya dan tim sudah bekerja baik dan saat kita bandingkan dengan survei itu korelatif dan bekerja, memang tidak selalu didengungkan dan disuarakan, iya karena gaya Wapres yang low profile," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam unggahan di media sosial baik Twitter maupun Instagram, BEM KM Unnes mengkritik Presiden Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin, dan Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam unggahannya BEM KM Unnes menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service, Ma'ruf sebagai The King of Silent, dan Puan sebagai The Queen of Ghosting. (OL-7)