Reynaldi Andrian Pamungkas
29/3/2026 22:00
8 Penyebab Karburator Motor Rembes Bensin
KARBURATOR motor adalah komponen pada sepeda motor yang berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar dengan perbandingan yang tepat sebelum masuk ke mesin untuk proses pembakaran.

Karburator bekerja dengan cara menghisap udara, lalu mencampurkannya dengan bensin sehingga menghasilkan campuran yang mudah terbakar oleh mesin.

Berikut 8 Penyebab Karburator Motor Rembes Bensin

1. Pelampung Karburator Rusak

Pelampung berfungsi mengatur level bensin. Jika rusak atau macet, bensin bisa meluap dan keluar.

2. Jarum Pelampung Aus atau Kotor

Jarum yang aus atau kotor tidak bisa menutup aliran bensin dengan sempurna.

3. Karet Seal Sudah Getas

Seal atau karet yang sudah tua bisa bocor sehingga bensin merembes keluar.

4. Baut atau Sambungan Longgar

Bagian karburator yang tidak terpasang rapat bisa menyebabkan kebocoran.

5. Karburator Kotor

Kotoran dapat mengganggu kerja komponen di dalam karburator, terutama pelampung.

6. Selang Bensin Retak atau Bocor

Selang yang sudah lama atau rusak bisa menyebabkan bensin menetes.

7. Setting Karburator Tidak Tepat

Setelan yang tidak sesuai bisa membuat tekanan bensin berlebih dan akhirnya bocor.

8. Overload Bensin dari Tangki

Jika aliran bensin terlalu deras atau kran bensin rusak, karburator bisa kebanjiran.

Karburator rembes bensin biasanya disebabkan oleh komponen yang aus, kotor, atau tidak berfungsi dengan baik. Perlu segera diperbaiki agar tidak boros bensin dan menghindari risiko kebakaran. (Z-4)

Sumber: suzuki, naikmotor



