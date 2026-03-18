11 Penyebab Karburator Motor Keluar Asap Putih

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
KARBURATOR motor adalah komponen pada mesin motor yang berfungsi untuk mencampur bahan bakar dengan udara dalam perbandingan tertentu sebelum masuk ke ruang pembakaran.
Karburator bekerja dengan mengatur campuran udara dan bensin agar proses pembakaran di mesin berjalan optimal, sehingga motor bisa menyala dan berjalan dengan baik.
Karburator yang kebanjiran membuat bahan bakar berlebih terbakar tidak sempurna sehingga muncul asap putih.
Campuran udara dan bensin yang tidak seimbang bisa menyebabkan pembakaran tidak optimal.
Pelampung yang rusak atau macet membuat bensin terus mengalir ke karburator.
Jika oli masuk ke ruang bakar, bisa menghasilkan asap putih dari knalpot.
Bisa terjadi karena campuran bahan bakar tidak ideal atau sistem pengapian lemah.
Udara yang masuk terhambat membuat campuran terlalu kaya.
Bensin yang tidak sesuai bisa menyebabkan pembakaran tidak stabil.
Busi yang tidak optimal membuat pembakaran tidak sempurna.
Kebocoran ini memungkinkan oli masuk ke ruang bakar.
Saat mesin belum panas, asap putih ringan masih tergolong normal.
Kotoran di dalam karburator mengganggu aliran bahan bakar dan udara.
Asap putih pada motor biasanya disebabkan oleh masalah pada pembakaran, karburator, atau masuknya oli ke ruang bakar. (Z-4)
Sumber: suzuki, planetban
Karburator motor merupakan jantung sistem bahan bakar pada motor karbu yang sangat berpengaruh pada performa dan keiritan mesin.
Karburator bekerja berdasarkan prinsip kevakuman. Saat mesin menyala dan gas ditarik, udara mengalir cepat sehingga menarik bensin dari spuyer untuk kemudian bercampur
Untuk mengatasinya, coba ketuk ringan mangkuk karburator, cek kondisi pelampung dan jarumnya, ganti jika aus, bersihkan karburator secara menyeluruh dengan carb cleaner
Karburator merupakan alat pencampur bahan bakar dan udara pada mesin bensin. Tujuannya agar campuran tersebut dapat terbakar sempurna di ruang bakar
Saat piston bergerak turun, udara masuk melalui venturi. Tekanan rendah di venturi menarik bensin dari mangkuk karburator melalui spuyer, lalu tercampur dengan udara.
