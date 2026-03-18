Reynaldi Andrian Pamungkas
18/3/2026 23:00
11 Penyebab Karburator Motor Keluar Asap Putih
Berikut Penyebab Karburator Motor Keluar Asap Putih(freepik)

KARBURATOR motor adalah komponen pada mesin motor yang berfungsi untuk mencampur bahan bakar dengan udara dalam perbandingan tertentu sebelum masuk ke ruang pembakaran.

Karburator bekerja dengan mengatur campuran udara dan bensin agar proses pembakaran di mesin berjalan optimal, sehingga motor bisa menyala dan berjalan dengan baik.

Berikut 11 Penyebab Karburator Motor Keluar Asap Putih

1. Bensin Terlalu Banyak

Karburator yang kebanjiran membuat bahan bakar berlebih terbakar tidak sempurna sehingga muncul asap putih.

2. Setelan Karburator Tidak Tepat

Campuran udara dan bensin yang tidak seimbang bisa menyebabkan pembakaran tidak optimal.

3. Jarum Pelampung Bermasalah

Pelampung yang rusak atau macet membuat bensin terus mengalir ke karburator.

4. Oli Mesin Ikut Terbakar

Jika oli masuk ke ruang bakar, bisa menghasilkan asap putih dari knalpot.

5. Pembakaran Tidak Sempurna

Bisa terjadi karena campuran bahan bakar tidak ideal atau sistem pengapian lemah.

6. Filter Udara Kotor

Udara yang masuk terhambat membuat campuran terlalu kaya.

7. Kualitas Bensin Buruk

Bensin yang tidak sesuai bisa menyebabkan pembakaran tidak stabil.

8. Busi Kotor atau Lemah

Busi yang tidak optimal membuat pembakaran tidak sempurna.

9. Kebocoran Seal atau Ring Piston

Kebocoran ini memungkinkan oli masuk ke ruang bakar.

10. Mesin Masih Dingin

Saat mesin belum panas, asap putih ringan masih tergolong normal.

11. Karburator Kotor

Kotoran di dalam karburator mengganggu aliran bahan bakar dan udara.

Asap putih pada motor biasanya disebabkan oleh masalah pada pembakaran, karburator, atau masuknya oli ke ruang bakar. (Z-4)

Sumber: suzuki, planetban



Editor : Reynaldi
