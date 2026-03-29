SUV Listrik Rasa Masa Depan, BYD Song Ultra EV Punya Cas Super Kilat

BYD Song Ultra EV(electrek)

PRODUSEN otomotif asal Tiongkok, BYD, kembali mencuri perhatian lewat peluncuran SUV listrik terbarunya, BYD Song Ultra EV. Kendaraan ini menjadi sorotan karena menghadirkan teknologi pengisian daya super cepat yang disebut mampu mengubah pengalaman pengguna mobil listrik secara signifikan.

Salah satu fitur paling menonjol dari BYD Song Ultra EV adalah kemampuan flash charging yang memungkinkan pengisian daya baterai dari 10% hingga 70% hanya dalam waktu sekitar lima menit.

Bahkan, untuk mencapai hampir penuh, yakni 90% lebih, hanya dibutuhkan waktu kurang dari 10 menit dalam kondisi optimal. Teknologi ini menjadi langkah besar dalam mengatasi kekhawatiran pengguna terkait lamanya waktu pengisian daya kendaraan listrik.

Baca juga : Produsen Mobil Global Cari Mitra Teknologi di Pasar Kejam Tiongkok

Mobil ini dibekali baterai generasi terbaru dari BYD, yakni Blade Battery, yang dikenal memiliki tingkat keamanan tinggi serta daya tahan terhadap suhu ekstrem.

Teknologi ini tidak hanya mendukung pengisian cepat, tetapi juga menjaga stabilitas performa baterai dalam berbagai kondisi cuaca.

Dari sisi performa, BYD Song Ultra EV menawarkan tenaga hingga sekitar 270 kW atau setara lebih dari 360 tenaga kuda.

Baca juga : Jangan Sembarangan Lepas Aki Mobil Modern Saat Ditinggal Mudik, Ini Alasannya

Dengan kemampuan tersebut, mobil ini mampu memberikan akselerasi responsif sekaligus tetap efisien dalam penggunaan energi.

Untuk jarak tempuh, kendaraan ini diklaim mampu menempuh hingga lebih dari 600 kilometer dalam satu kali pengisian penuh, tergantung pada varian yang digunakan.

Secara desain, SUV ini tampil modern dengan dimensi yang cukup besar, memberikan ruang kabin yang luas dan nyaman.

Interiornya dilengkapi layar infotainment berukuran besar, sistem konektivitas pintar, serta berbagai fitur keselamatan berbasis sensor yang mendukung pengalaman berkendara.

Tidak hanya dari sisi teknologi, respons pasar terhadap kendaraan ini juga terbilang tinggi. Dalam waktu singkat sejak peluncuran, pemesanan BYD Song Ultra EV disebut telah mencapai puluhan ribu unit, menandakan tingginya minat terhadap kendaraan listrik dengan fitur unggulan seperti pengisian daya super cepat.

Kehadiran BYD Song Ultra EV menjadi bukti bahwa industri kendaraan listrik terus bergerak menuju efisiensi dan kemudahan penggunaan. Dengan waktu pengisian yang semakin singkat, mobil listrik kini semakin mendekati kepraktisan kendaraan berbahan bakar konvensional.

Jika tren ini terus berkembang, bukan tidak mungkin kendaraan listrik akan menjadi pilihan utama masyarakat dalam waktu dekat. (Z-1)

Sumber: ArenaEV, Electrek, CarsGuide