Lima Keunggulan Jetour T2 dalam Dukung Perjalanan Mudik Lebaran agar lebih Nyaman dan Aman

(DOK JETOUR INDONESIA)

MUDIK Lebaran selalu menjadi momen yang dinantikan masyarakat Indonesia karena menghadirkan kebahagiaan untuk berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Setiap tahunnya, jutaan orang melakukan perjalanan ke kampung halaman dengan berbagai moda transportasi, di mana transportasi darat tetap menjadi pilihan utama. Mobilitas yang tinggi ini menunjukkan pentingnya kendaraan yang tidak hanya tangguh dan aman, tetapi juga mampu memberikan kenyamanan optimal untuk perjalanan jarak jauh yang kerap melelahkan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Jetour T2 menawarkan 5 keunggulan untuk mendukung perjalanan mudik Lebaran yang lebih nyaman dan aman, sekaligus memberikan rasa percaya diri bagi pengemudi dan seluruh penumpang selama perjalanan.

“Momen mudik menjadi perjalanan panjang yang umumnya dilakukan bersama keluarga. Oleh karena itu, kendaraan perlu mampu menghadirkan kenyamanan sekaligus rasa aman bagi pengemudi maupun penumpang. Jetour T2 dirancang untuk mendukung perjalanan jarak jauh yang lebih percaya diri melalui berbagai fitur yang mengutamakan stabilitas, keselamatan, dan kenyamanan,” ujar Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah dalam keterangannya, Rabu (18/3).

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Jetour T2 hadir sebagai solusi bagi pemudik yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan selama perjalanan. Berikut lima keunggulan yang membuat perjalanan mudik lebih menyenangkan dan praktis:

SUSPENSI DAN STABILITAS TANGGUH

Perjalanan melewati jalanan panjang, padat, dan tidak selalu mulus merupakan tantangan umum saat mudik. Jetour T2 dibangun dengan struktur Hardtop Cage Body Monocoque yang menggunakan 80% high-strength steel, menghadirkan kekuatan sekaligus stabilitas optimal.

Struktur monocoque memungkinkan distribusi beban dan guncangan lebih merata ke seluruh bodi kendaraan, sehingga membantu mengurangi getaran dan meningkatkan kenyamanan selama perjalanan panjang. Hal ini juga membuat kendaraan lebih stabil saat bermanuver, memberikan rasa percaya diri lebih bagi pengemudi di berbagai kondisi jalan.

KABIN LAPANG

Mudik identik dengan banyaknya penumpang serta beragam barang bawaan dalam satu kendaraan. Jetour T2 menghadirkan kabin yang lapang, memberikan ruang gerak lebih lega bagi penumpang sehingga membantu mengurangi kelelahan selama perjalanan jauh.

Selain itu, tersedia hingga 50 ruang penyimpanan yang tersebar di seluruh interior untuk menjaga barang tetap rapi dan mudah dijangkau. Penataan yang rapi ini tidak hanya memudahkan akses terhadap barang-barang penting selama perjalanan, tetapi juga menjaga kabin tetap terorganisir, sehingga menciptakan pengalaman berkendara yang lebih praktis dan menyenangkan.

Untuk kebutuhan membawa barang dalam jumlah besar, kapasitas bagasi sebesar 580 liter saat kursi baris kedua ditegakkan, dan dapat diperluas menjadi 1.494 liter ketika kursi dilipat. Selain itu, struktur atapnya tangguh, mampu menahan beban statis hingga 300 kg maupun dinamis (berjalan) 150 kg, memungkinkan perlengkapan perjalanan tersimpan dengan baik tanpa mengganggu kenyamanan di dalam kabin.

FITUR KESELAMATAN AKTIF

Keselamatan menjadi prioritas utama selama perjalanan jarak jauh. Jetour T2 dilengkapi dengan ADAS Bosch Suite Level 2, mencakup Forward Collision Warning (FCW), Autonomous Emergency Braking (AEB), Lane Departure Warning (LDW), Lane Keep Assist (LKA), dan Auto High Beam (AHB).

Dilengkapi pula dengan 540 Jetour Surround Vision, sehingga pengemudi dapat memantau kondisi di sekitar kendaraan secara lebih menyeluruh. Selain itu, fitur Wading Radar serta kemampuan Flood-Ready & Terrain-Ready memungkinkan kendaraan melewati genangan dan medan menantang dengan lebih aman, memberikan ketenangan ekstra sepanjang perjalanan.

TEKNOLOGI INFOTAINMENT MODERN

Perjalanan panjang menjadi lebih menyenangkan dengan sistem entertainment seperti 12-Channel Sony Premium Sound agar pengemudi dan penumpang dapat menikmati hiburan dengan kualitas audio yang jernih. Dilengkapi kehadiran 15,6-inch Head Unit, Display Touch Panel sehingga mengakses navigasi dengan mudah. Selain itu dukungan Wireless Apple CarPlay & Android Auto, Intelligent Voice Command, dan berbagai fitur konektivitas lainnya memastikan pengalaman berkendara yang lebih praktis dan nyaman.

BERBAGAI FITUR PENDUKUNG KENYAMANAN

Untuk menunjang kenyamanan selama mudik, Jetour T2 dilengkapi berbagai fitur tambahan. Mulai dari 50W Wireless Charger untuk pengisian daya yang cepat dan praktis, hingga Dual Zone AC + CN95 Air Filter yang menjaga kualitas udara tetap bersih dan segar di dalam kabin. Kenyamanan semakin optimal dengan hadirnya Electric Seat with Memory serta Cooled & Heated Seat di sisi pengemudi. Kombinasi fitur ini memastikan baik pengemudi maupun penumpang mendapatkan pengalaman berkendara yang nyaman, bahkan dalam perjalanan jarak jauh.

Dengan perpaduan kenyamanan, keamanan, dan teknologi canggih, Jetour T2 siap menjadi teman setia selama mudik Lebaran, menjadikan perjalanan lebih aman, praktis, dan menyenangkan. (H-1)