11 Penyebab Motor Matic Kehilangan Tenaga

MOTOR matic kehilangan tenaga adalah kondisi ketika Motor Matic terasa kurang bertenaga saat digas, akselerasi menjadi lambat, atau tidak mampu melaju seperti biasanya.
Masalah ini biasanya terjadi karena adanya gangguan pada beberapa komponen mesin, sistem bahan bakar, atau bagian transmisi otomatis pada motor.
Filter udara yang kotor dapat menghambat aliran udara ke mesin sehingga proses pembakaran menjadi tidak optimal.
Busi yang kotor atau aus dapat menyebabkan percikan api tidak maksimal sehingga tenaga mesin menurun.
Pada motor matic, tenaga mesin disalurkan melalui V-belt. Jika V-belt aus, tenaga yang diteruskan ke roda akan berkurang.
Roller pada sistem CVT yang sudah aus bisa membuat akselerasi motor menjadi lebih lambat.
Penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi mesin dapat menyebabkan pembakaran tidak sempurna.
Pada motor injeksi, injektor yang kotor dapat mengganggu penyemprotan bahan bakar sehingga tenaga mesin menurun.
Oli mesin yang sudah kotor atau terlalu lama tidak diganti dapat membuat gesekan mesin meningkat.
Kampas kopling yang sudah tipis dapat membuat tenaga mesin tidak tersalurkan dengan baik ke roda.
Throttle body yang kotor dapat menghambat aliran udara sehingga performa mesin menurun.
Ban yang kurang angin membuat motor terasa berat saat dikendarai.
Mesin yang terlalu panas dapat menyebabkan performa motor menurun sementara.
Motor matic kehilangan tenaga biasanya disebabkan oleh komponen mesin atau transmisi yang kotor, aus, atau tidak dirawat dengan baik. Oleh karena itu, penting melakukan servis rutin agar performa motor tetap optimal. (Z-4)
Sumber: deltalube, hondacengkareng
Baiknya jika mendengar suara makin keras saat digas, tenaga motor berkurang, muncul getaran berlebihan, serta ada asap tidak normal segera bawa motor ke bengkel untuk diperbaiki.
Motor matic mati mendadak biasanya terjadi akibat gangguan pada sistem pembakaran, kelistrikan, bahan bakar, atau sensor mesin, terutama pada motor matic injeksi
Motor matic sangat populer di Indonesia karena praktis, nyaman, dan cocok untuk semua kalangan, baik pelajar, pekerja, maupun ibu rumah tangga.
Motor ini menggunakan sistem CVT yang secara otomatis menyesuaikan putaran mesin dan kecepatan tanpa perpindahan gigi yang terasa.
Agar tidak terjadi hal tersebut, baiknya bersihkan CVT setiap 8.000 sampai 10.000 kilometer , gunakan V-belt dan oli CVT asli pabrikan, serta hindari akselerasi mendadak
