MOTOR matic kehilangan tenaga adalah kondisi ketika Motor Matic terasa kurang bertenaga saat digas, akselerasi menjadi lambat, atau tidak mampu melaju seperti biasanya.

Masalah ini biasanya terjadi karena adanya gangguan pada beberapa komponen mesin, sistem bahan bakar, atau bagian transmisi otomatis pada motor.

Berikut 11 Penyebab Motor Matic Kehilangan Tenaga

1. Filter Udara Kotor

Filter udara yang kotor dapat menghambat aliran udara ke mesin sehingga proses pembakaran menjadi tidak optimal.

2. Busi Bermasalah

Busi yang kotor atau aus dapat menyebabkan percikan api tidak maksimal sehingga tenaga mesin menurun.

3. V-Belt Aus

Pada motor matic, tenaga mesin disalurkan melalui V-belt. Jika V-belt aus, tenaga yang diteruskan ke roda akan berkurang.

4. Roller CVT Sudah Aus

Roller pada sistem CVT yang sudah aus bisa membuat akselerasi motor menjadi lebih lambat.

5. Bahan Bakar Tidak Berkualitas

Penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi mesin dapat menyebabkan pembakaran tidak sempurna.

6. Injektor Kotor

Pada motor injeksi, injektor yang kotor dapat mengganggu penyemprotan bahan bakar sehingga tenaga mesin menurun.

7. Oli Mesin Sudah Lama

Oli mesin yang sudah kotor atau terlalu lama tidak diganti dapat membuat gesekan mesin meningkat.

8. Kampas Kopling Aus

Kampas kopling yang sudah tipis dapat membuat tenaga mesin tidak tersalurkan dengan baik ke roda.

9. Throttle Body Kotor

Throttle body yang kotor dapat menghambat aliran udara sehingga performa mesin menurun.

10. Tekanan Ban Kurang

Ban yang kurang angin membuat motor terasa berat saat dikendarai.

11. Mesin Overheat

Mesin yang terlalu panas dapat menyebabkan performa motor menurun sementara.

Motor matic kehilangan tenaga biasanya disebabkan oleh komponen mesin atau transmisi yang kotor, aus, atau tidak dirawat dengan baik. Oleh karena itu, penting melakukan servis rutin agar performa motor tetap optimal. (Z-4)

