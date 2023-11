LG Dukung Platform Konten Otomotifnya untuk Mobil Genesis dari Hyundai

LG Electronics (LG) baru saja mengumumkan kemitraan terbarunya dengan Hyundai Motor Group (Hyundai) dalam rangka menghadirkan sistem infotainment WebOS-nya untuk seluruh unit Genesis generasi terbaru, yang merupakan brand mobil mewah dari Hyundai.

Peresmian kemitraan ini berlangsung pada tanggal 31 Oktober di Los Angeles, Amerika Serikat.

LG juga mengundang Hyundai dan YouTube untuk meluncurkan sistem webOS for Automotive pada mobil Genesis dan berbincang mengenai berbagai upaya lainnya untuk meningkatkan pengalaman hiburan di dalam kendaraan.

Baca juga: Tiga Pilihan Seru Road Trip Jakarta-Surabaya bersama Stargazer X



Genesis, kendaraan mewah generasi terbaru dari Hyundai, akan dilengkapi dengan sistem infotainment yang memanfaatkan webOS for Automotive dari LG.

Bisa Nonton Video pada Layar yang Terpasang dalam Kendaraan

Dengan sistem infotainment ini, penumpang yang duduk di depan maupun belakang mobil dapat menonton berbagai video pada layar yang terpasang di dalam mobil.

Layar ini menampilkan gambar high-definition dengan kualitas yang sama seperti menonton video pada smartphone atau TV di rumah.

Dirancang sesuai dengan aturan keselamatan berkendara, sistem ini juga memungkinkan pengguna untuk melakukan streaming video di dalam mobil dengan kualitas suara yang jernih dan imersif.

Baca juga: Hyundai Andalan Raih Gelar Dealer of the Year 2023

Kemitraan ini menandai peluncuran pertama LG di bidang automotive content platform. LG mengembangkan webOS for Automotive guna menghadirkan pengalaman dan layanan berkendara yang unik.

webOS for Automotive merupakan sistem terbaru untuk mobil dan dikembangkan dari sistem webOS terdahulu yang sudah populer dan terpasang dalam Smart TV yang telah terjual hingga 200 juta unit.

Sistem ini dikembangkan sehingga pengemudi dan penumpang dapat menikmati beragam layanan over-the-top (OTT) seperti YouTube di dalam mobil.

Baca juga: Hyundai STARGAZER X Meluncur di GIIAS 2023

LG, Hyundai, dan YouTube juga bermitra untuk menghadirkan aplikasi YouTube bawaan ke dalam webOS for Automotive dalam rangka memberikan pengalaman menonton di dalam kendaraan yang lebih optimal.

Selain itu, aplikasi YouTube ini dapat dioperasikan dengan mudah melalui layar sentuh webOS for Automotive yang ada dalam mobil.

Sebagai yang terdepan dalam inovasi infotainment, LG terus meningkatkan pengalaman berkendara dan pengemudi dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan yang telah dikembangkan selama beberapa dekade di industri TV dan peralatan rumah tangga.

Dengan webOS for Automotive Seperti Nonton TV di Rumah

Dengan webOS for Automotive, pelanggan dapat menikmati berbagai konten video dengan kualitas gambar yang sama seperti menonton TV di rumah. webOS for Automotive mengubah pengalaman berkendara dan meningkatkan nilai tambah saat melakukan perjalanan dengan menciptakan ruang TV yang nyaman di dalam mobil.

Kwon Hae-young, Vice President of the Infotainment Development Center at Hyundai Motor Group mengatakan, “Berkat perkembangan teknologi berbasis SDV, pelanggan kini dapat menonton video dengan nyaman di dalam mobil."

Baca juga: Hyundai Komitmen Ciptakan Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia

"Kami akan terus memperluas kemitraan kami dengan berbagai perusahaan konten global untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih beragam dan berharga bagi pelanggan,” kata Kwon Hae-young dalam keterangan pers, Jumat (3/11).

“YouTube menyediakan berbagai konten audio dan video yang telah dioptimalkan untuk dimainkan dalam mobil. Kami bangga menjadi bagian dari kolaborasi ini guna membawa inovasi baru dalam menciptakan pengalaman infotainment dalam mobil yang lebih mutakhir,” kata Tony Archibong, Managing Director of Global Product Partnerships at YouTube.

“LG berkomitmen untuk menghadirkan solusi kendaraan canggih, termasuk webOS for Automotive. Kami berupaya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, baik untuk pengemudi maupun penumpang, serta memenuhi beragam permintaan produsen mobil,” ujar Eun Seok-hyun, President of LG Vehicle component Solutions Company.

Dengan pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan pelanggan dan tempat tinggal mereka, LG mengadakan konferensi pers pada ajang IAA Mobility 2023 di Munich, Jerman pada bulan September lalu.

Saat itu, CEO LG William Cho melakukan presentasi berjudul "Taking Life's Good on the Road" untuk membahas perspektif dan visi perusahaan dalam mengembangkan industri mobilitas di masa depan. (S-4)