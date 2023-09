Tiga Pilihan Seru Road Trip Jakarta-Surabaya bersama Stargazer X

STARGAZER X sukses menggebrak pasar Indonesia sejak resmi meluncur di GIIAS 2023 sebagai kendaraan multifungsi dengan desain inovatif dan fitur canggih. Hadir untuk menjawab berbagai kebutuhan mobilitas, termasuk untuk perjalanan jarak jauh seperti road trip. Hal ini dibuktikan lewat ajang media drive experience dengan rute Jakarta-Surabaya.

Inisiatif terbaru dari PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) bertajuk 'Wanderlust on Wheels: Unleash the X in You with STARGAZER X' digelar pada pada 18–21 September 2023. Terdapat tiga jenis rute yang dapat kita pilih sepanjang perjalanan Jakarta - Surabaya, yaitu Xpress, Xperience, serta Xploration.

Rute Xpress menjadi pilihan paling efisien dan praktis menuju ke Surabaya, dengan total jarak sekitar 809 km dan waktu tempuh sekitar 11 jam. Rute ini melalui Cirebon, lalu bermalam di Semarang. Keesokan harinya berlanjut melalui kota Sragen, Ngawi, dan tiba di Surabaya. Ada ragam lokasi menarik yang dapat dikunjungi selama perjalanan, seperti Brown Canyon, Pantai Marina, serta Kota Lama di Semarang.

Sementara rute Xperience membawa kita menjelajahi jalur yang lebih menantang dengan total jarak sekitar 936 km dan waktu tempuh sekitar 18 jam. Sangat cocok bagi Anda yang tertarik melakukan wisata alam.

Rute ini melintasi kota Cirebon, Tegal, Purwokerto, Kebumen, dan bermalam di Wonosobo. Keesokan harinya perjalanan lanjut ke Surabaya melalui Salatiga. Berbagai lokasi wisata alam seperti, Batu Lawang dan Pantai Kejawanan di Cirebon, serta Dataran Tinggi Dieng, merupakan daya tarik dari rute ini.

Rute Xploration menawarkan pengalaman menyusuri banyak jalur menanjak dan berkelok dengan total jarak sekitar 901 km dan waktu tempuh sekitar 19 jam. Rute ini melalui kota Bandung, Tasikmalaya, Purwokerto, Kebumen, dan bermalam di Yogyakarta. Keesokan harinya, perjalanan ke Surabaya melalui kota Solo.

Di rute ini, ada berbagai destinasi wisata yang dapat dikunjungi, mulai dari Taman Hutan Raya Ir H Djuanda di Bandung, Hutan Pinus Asri di Bantul, hingga wisata belanja di Malioboro.

Perjalanan ini pun semakin seru bersama STARGAZER X berkat Drive Mode dengan empat pilihan berkendara, yaitu Eco, Comfort, Smart, dan Sport. Pilihan mode Sport cocok untuk menikmati performa yang lebih menggigit agar cepat sampai bagi yang melalui rute Xpress, maupun untuk melibas berbagai kondisi jalan yang menantang seperti jalur menanjak bagi yang melalui rute Xperience.

Selain itu, mode Eco dan Smart dapat juga digunakan untuk menikmati penggunaan bahan bakar yang lebih efisien dan performa yang lebih adaptif, khususnya bagi peserta yang melalui rute Xploration dengan durasi berkendara yang paling lama. (RO/S-3)