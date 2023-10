OLX IMX 2023 Kembali Jadi Wadah Kreatif Anak Bangsa

GELARAN OLX Indonesia Modification & Lifestyle Expo (OLX IMX 2023) resmi dibuka pada Jumat (29/9) di Jakarta Convention Center (JCC). Pembukaan pesta industri modifikasi dan aftermarket ini dihadiri oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Perwakilan Pemprov DKI, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan sejumlah pelaku otomotif Tanah Air.

Mengusung tema ‘The Future of Creativity’ ajang IMX ke-6 digelar dari 29 September hingga 1 Oktober 2023.

Dalam sambutannya, Bambang Soesatyo menyatakan OLX IMX konsisten memberi wadah peluncuran karya kreatif kreasi anak bangsa. Khususnya, IMX mendorong aktivitas di bidang industri modifikasi dan aftermarket yang didominasi oleh para pelaku UMKM nasional. Tujuannya adalah mendorong para tuner lokal mengenalkan kreativitasnya secara lebih meluas.

“Tahun kemarin, IMX sukses membukukan total transaksi sampai Rp5 miliar sedangkan untuk tahun ini ditargetkan menembus Rp6 miliar lebih. Tentunya dengan pertumbuhan ekonomi ini muncul motivasi dan kebanggaan kita," ungkap Bamsoet.

Terlebih lagi, lanjutnya, IMX menunjukkan perkembangan otomotif yang melibatkan elemen industri dari hulu ke hilir. Berbicara modifikasi kendaraan bermotor, menurut Bamsoet, itu bukan hanya menguntungkan industri pabrikan manufaktur besar. Lebih jauh, sektor ini melibatkan kreativitas para montir, teknisi, dan pekerja aksesori yang ditunjukkan dari ragam kreasi para tuner aftermarket Indonesia.

“Sebagian besar produksi oleh anak muda kita di dalam negeri. Seperti kita lihat, di gedung ini hampir 80% buatan lokal anak muda kita. Kita mendorong tumbuhnya industri otomotif, entah itu buatan Jepang, China, atau Korea. Tapi dia harus memberi nilai lebih bagi anak muda kita. Contohnya mobil pabrikan yang di-dress up atau dimodifikasi. Di situlah lapangan pekerjaan dan value tambahan bagi anak muda kita di industri ini,” papar Bamsoet.

Pada kesempatan yang sama,Menperin Agus Gumiwang berharap dari tema The Future of Creativity, IMX kali ini menjadi visi pengembangan industri modifikasi Tanah Air dengan memadukan kreativitas, inovasi, dan keberagaman budaya bangsa Indonesia.

"Industri otomotif sebagai subsektor manufaktur paling menjadi perhatian pemerintah sektor otomotif termasuk modifikasi. Berkembangnya industri modifikasi tidak hanya memberi nilai tambah tetapi tentu menghasilkan multiplier effect economy," ujarnya.

Sejalan dengan perkembangan industri kendaraan bermotor, katanya, industri modifikasi dalam negeri juga berpotensi memberi nilai tambah melalui kreativitas dan inovasi. Ia juga dapat mendatangkan multiplier effect dengan berkembangnya industri komponen kendaraan aftermarket berskala industri kecil menengah (IKM).

Kemenperin RI sendiri telah menginisiasi terbitnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Industri Kendaraan Modifikasi yang memuat Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Industri Modifikasi.

“Melalui gelaran OLX IMX 2023, saya meyakini dapat memberi wadah kreativitas industri modifikasi dan aftermarket dari tangan kreatif anak bangsa. Dalam upaya tersebut, tentunya mesti dibarengi dengan peningkatan kompetensi SDM industri modifikasi dalam menjawab tuntutan perkembangan dan tren termasuk peluang memasuki era elektrifikasi," katanya.

IMX Project Director Andre Mulyadi mengatakan gelaran OLX IMX 2023 diharapkan dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap produk-produk buatan anak bangsa yang kian kompetitif serta meningkatkan rasa bangga terhadap produk buatan lokal. OLX IMX 2023, katanya, menjadi simpul bertemu para talenta-talenta dari industri kreatif di Indonesia, terutama industri modifikasi, aftermarket, dan lifestyle.

Andre menyebut ada 40 program pendukung menarik OLX IMX 2023 selama tiga hari. Ia mencontohkan, NMAA Top 50, Black Stone Live Modz Challenge ‘All Stars’, IMX Overseas Guest: Keiichi Tsuchiya; Liberty Walk; Ryan Rywire; dan Musa Tjahjono.

Ada pula IMX Exclusive Release, IMX Garage Sale dan IMX Aftermarket Auction, serta IMX Masterclass yang akan menghadirkan program edukasi khusus untuk para pecinta otomotif dan lifestyle.

"Untuk menikmati berbagai program dan keseruan OLX IMX 2023 dapatkan terlebih dulu tiket on the spot OLX IMX 2023 mulai dari harga Rp100 ribu untuk kategori 1 day pass, Rp250 ribu untuk 3 day pass. Tak ketinggalan pengundian Supergiveaway On the Spot Honda Jazz GE8 ‘Racing Signature’ Fitra Eri untuk pengunjung di lokasi venue dan pengundian Supergiveaway Online Wuling Air ev ‘Future Retro,” terang Andre. (Z-8)