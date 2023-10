OLX IMX 2023 Sukses Digelar Menjadi Barometer Industri Otomotif Nasional

KESERUAN gelaran OLX Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2023 ‘The Future of Creativity’ resmi ditutup pada Minggu (1/10) lalu.. Acara yang menjadi platform para pelaku industri modifikasi, aftermarket, dan lifestyle di Indonesia ini sukses terlaksana dalam tiga hari, pada 29 September – 1 Oktober 2023 di Hall A-B, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.

Agenda besar industri modifikasi dan aftermarket Indonesia dalam upaya menyuguhkan platform pameran yang mempertemukan semua pelaku industri modifikasi termasuk para stakeholder ini diprakarsai oleh National Modificator & Aftermarket Association (NMAA). Dalam tahun ke-6, IMX memperluas segmentasi acara dari sekedar pameran ditambah keseruan festival dengan mengusung tema ‘The Future of Creativity’.

Dalam tiga hari gelaran acara yang dihadiri ribuan pengunjung memadati semua area Hall A dan Hall B, JCC, Jakarta Pusat, berhasil mencatatkan transaksi lebih dari Rp6,8 miliar dari puluhan tenant booth yang ikut serta. Pencapaian ini, menjadi bukti antusiasme audiens dalam mendukung karya para pelaku industri kreatif Indonesia dalam platform pameran one-stop automotive and lifestyle expo terbesar di Indonesia.

Baca juga: Toyota Umumkan 15 Pemenang Design Modification Contest Rangga Concept di OLX IMX 2023

“Memasuki tahun 2023, IMX terus berupaya memberikan program menarik kepada audiens. Mencakup lebih dari 40 program konten acara dan lebih dari 40 tenant booth. Tahun demi tahun gelaran IMX sukses menjadi magnet wisata, kolaborasi lintas industri, serta simpul bertemu semua pelaku industri kreatif di Indonesia,” ujar IMX Project Director Andre Mulyadi.

Acara opening ceremony OLX IMX 2023, Jumat (29/9) dihadiri langsung oleh Ketua MPR RI sekaligus Ketua IMI Pusat Bambang Soesatyo, Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita, dan penyampaian kata sambutan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Autograph Session & Taxi Drift, Drift King asal Jepang sukses memanaskan gelaran puncak OLX IMX 2023 menjadi magnet pengunjung. Hadirnya DK Tsuchiya – sapaan akrabnya turut memberi inspirasi kepada para car enthusiast, produk aftermarket, modifikator dan masyarakat umum. Terutama saat mengisi program Taxi Drift menggunakan Toyota GT 86 milik Dipo Garasi Drift yang juga menampilkan aksi dua pebalap drift profesional Emmanuelle Amandio dan Dipo Dwiki dengan aksi atraktif di balik kemudi mobil drift.

Baca juga: Ganjar Pranowo Mampir di OLX IMX 2023

Babak final kompetisi modifikasi lampu mobil Battle of The Light sukses mengantongi pemenang di babak final dan berhasil menentukan The Champion of The Light Toyota Innova Zenix besutan Yoong Motor Express Surabaya disusul Toyota Innova Reborn besutan 'The One', dan Wuling Air ev besutan Projienethics x Beebot.

Program Battle of Wrap menghadirkan persaingan antara para Professional Auto Wrapper Indonesia bersaing menerima tantangan kompetisi keterampilan Battle of Wrap. Para pemenang diantaranya Luqman (Jagoan Cutting Sticker) asal Semarang di posisi ketiga, Ragil Wisanjaya dari (RCS Indonesia) asal Klaten di posisi kedua dan Asep Sudrajat (Zegen Autowrap) di posisi pertama.

Overseas Guest, Tahun ke-6 gelaran IMX masih menjadi medium yang paling konsisten terhadap talenta-talenta industri modifikasi dan aftermarket untuk meluncurkan produk modifikasi, aftermarket, dan lifestyle. Sebagai bagian dari kultur generasi muda, banyak potensi industri modifikasi dan aftermarket bermunculan dan eksis di kancah internasional. Mulai dari Drift King asal Jepang Keiichi Tsuchiya, Kato dan Toshi dari workshop modifikasi fender flare asal Liberty Walk, Founder workshop modifikasi Rywire Motorsport Ryan Basseri, dan Head Designer West Coast Customs kelahiran Kota Surabaya, Musa Tjahjono.

Baca juga: OLX IMX 2023 Siap Persembahkan Beragam Kejutan Seru

Black Stone Live Modz Challenge 2023 ‘All Stars’ menjadi salah satu konten unggulan OLX IMX 2023. Dalam pengerjaan hanya sekitar 2 bulan, progress modifikasi tiap peserta seketika menghadirkan nuansa persaingan seru dan menantang.

Format kompetisi 3 vs 3 menghadirkan persaingan panas antara Tim Reviewer: Fitra, Eri, Om Mobi, dan Ridwan Hanif dengan karya Hyundai H-1 RI-1 Concept melawan Tim Artis: Uya Kuya, Baim Wong, dan Atta Halilintar yang menampilkan modifikasi Hyundai H-1 Revolution.

Sesuai keputusan dewan juri yang terdiri dari para ekspertis modifikasi seperti Waketum IMI Mobilitas Pusat Rifat Sungkar, Spesialis interior profesional Vertue Concept Edy Vertue, dan Editor In Chief nmaa.co.id, Octo Budhiarto.

Hasil akhir dari kompetisi modifikasi terakbar di Indonesia menobatkan Tim Artis dengan kreasi Hyundai H-1 Revolution terpilih menjadi The Ultimate Black Stone Live Modz Challenge 2023 dan karya Tim Reviewer Hyundai H-1 RI-1 Concept menjadi juara runner up Black Stone Live Modz Challenge 2023. (RO/S-3)