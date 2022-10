Hyundai Stargazer Goda Pengunjung GIIAS Medan 2022

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menghadirkan produk trendsetter baru di kelas Multi-Purpose Vehicle (MPV), Hyundai Stargazer di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Medan 2022 yang digelar pada 5 - 9 Oktober 2022 di Santika Dyandra Convention Center, Medan.

Makmur selaku Chief Operating Officer HMID menyatakan, perusahaannya menerima sambutan luar biasa dari masyarakat saat pertama kali memperkenalkan Stargazer pada Agustus lalu. Oleh karena itu HMID kembali menghadirkan Stargazer ke tengah-tengah masyarakat di Medan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga di wilayah ini.

"Bersamaan dengan pameran otomotif GIIAS Medan 2022 ini, kami juga membawa program-program serta inovasi terbaik kami untuk dapat dinikmati masyarakat Medan secara khusus, dan Sumatra Utara secara umum," imbuh Makmur, Rabu (5/10).

Stargazer ditawarkan dalam empat varian yaitu Active, Trend, Style dan Prime dengan rincian dan harga (on the road Medan) sebagai berikut:

- Active M/T: Rp252,3 juta dan Active IVT: Rp264,9 juta

- Trend M/T: Rp272,3 juta dan Trend IVT: Rp284,9 juta

- Style: Rp304,5 juta

- Prime: Rp315,3 juta

Stargazer tersedia dalam berbagai warna eksterior, yaitu: Midnight Black Pearl, Creamy White Pearl, Magnetic Silver Metallic, Titan Gray Metallic, Dragon Red Pearl dan Mangrove Brown Pearl. Ada juga pilihan skema Two-Tone Color dengan tambahan biaya Rp1.500.000 untuk varian Prime dan akan ada tambahan biaya Rp1.000.000 untuk Captain Seat yang tersedia untuk varian Trend, Style, dan Prime.

Pada GIIAS Medan 2022, Hyundai menyuguhkan teknologi mobilitas inovatif lewat kehadiran ragam produk, berbagai layanan termasuk test drive, serta area interaktif.

Di GIIAS Medan HMID menampilkan 6 unit kendaraan, yaitu dua unit Stargazer, Creta, Ioniq 5, New Palisade, dan Staria, serta tiga unit kendaraan test drive berupa dua unit Stargazer, dan satu unit Creta.

Selain itu ada juga lima area pameran dengan nuansa teknologi dan interaktif yaitu: Hyundai Bluelink, Demonstrasi interaktif Hyundai Smartsense, Area Goal of The Century Campaign (GOTC) yang terdiri dari Hyundai x BTS booth, myHyundai Indonesia, dan Game interaktif untuk pengunjung, seperti Claw Machine. (S-4)