Bright Store Sukses Berangkatkan Lima Pemenang Nonton Gratis MotoGP Mandalika

ACARA tantangan Bright Race Challenge yang memberikan kesempatan kepada lima orang yang beruntung untuk merasakan langsung keseruan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika International Street Circuit telah sukses digelar. Sementara lima pemenang lainnya juga telah mendapatkan uang tunai senilai Rp1.000.000 dan official merchandise dari Pertamina Grand Prix Of Indonesia sebagai hadiah hiburan.

Nama-nama kesepuluh orang yang berhasil melewati challenge lap 1 sampai 5 Bright Race Challenge yang diadakan melalui Instagram @brightstore.indonesia sejak 1 Maret sampai 10 Maret 2022, diumumkan pada Jumat, 11 Maret 2022 atau sepekan sebelum dimulainya ajang balap motor dunia bergengsi itu.

Para pemenang kemudian diundang ke acara 'awarding & closing ceremony' Bright Race Challenge yang digelar di Community Hub SPBU Pertamina MT Haryono pada Sabtu, 12 Maret 2022. Acara ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT Pertamina Retail, Iin Febrian, yang sekaligus menyerahkan hadiah secara langsung kepada para pemenang Bright Race Challenge.

Pada Jumat, 18 Maret 2022, kelima peserta yang memenangkan kesempatan nonton gratis Pertamina Grand Prix of Indonesia tersebut diberangkatkan dan mendarat di Mandalika. Begitu tiba, mereka tidak melewatkan kesempatan untuk langsung menjelajah berbagai tempat untuk menikmati keindahan Lombok yang masih relatif alami.

Di hari kedua, kelima pemenang menyaksikan secara langsung sesi kualifikasi dari Moto3 hingga MotoGP. Mereka juga mendapatkan official merchandise Pertamina Grand Prix Of Indonesia dari Bright Store Indonesia yang menambah semangat mereka saat menonton ajang balap tahunan terbesar di dunia.

Dua hari sesudahnya, para peserta diajak menyaksikan pagelaran Pertamina Grand Prix Of Indonesia yang digelar secara resmi oleh Presiden Jokowi pada Minggu, 20 Maret 2022. Miguel Oliveira menjadi pembalap pertama yang berhasil menguasai lintasan Pertamina Mandalika International Street Circuit yang diguyur hujan pada hari itu.

Kurdi sebagai salah satu pemenang nonton gratis MotoGP Mandalika menyatakan gembira mendapatkan kesempatan nonton langsung cabang olahraga bermotor favoritnya itu. “Sungguh pengalaman yang luar biasa dan tak kan terlupakan, menjadi saksi sejarah pagelaran MotoGP kembali ke tanah air sejak 25 tahun silam pada event Pertamina Grand Prix of Indonesia,” ungkap Kurdi, pekan lalu.

Ungkapan yang sama dilontarkan oleh keempat pemenang Bright Race Challenge lainnya, yaitu Abdul Aziz Mukhtar, Asri Vernon, Hendra Wardi, dan Igam Devan.

Bagi masyarakat yang ingin memenangkan program berhadiah lainnya dari Brigt Store Indonesia dapat mengikuti media sosial Instagram @brightstore.indonesia dan @pertamina_retail untuk mendapatkan informasi terbaru. (S-4)