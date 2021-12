Suzuki Gelar Promo Akhir Tahun

MENJELANG akhir tahun 2021, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menghadirkan beragam promo menarik melalui program Semarak (Semangat Rezeki Akhir Tahun) yang memberikan berbagai penawaran menarik, mulai dari DP rendah, angsuran ringan, cashback, gratis Suzuki Insurance selama 1 tahun dan free angsuran banjir, hingga hadiah langsung bernilai jutaan rupiah.

Program ini berlaku untuk setiap pembelian New Carry Pick Up, All New Ertiga Suzuki Sport FF, XL7, dan S-Cross. Program Semarak ini dapat dinikmati konsumen hingga akhir Desember 2021.

“Akhir tahun menjadi momen yang tepat bagi Suzuki untuk memberikan banyak kemudahan kepada konsumen dalam membeli mobil Suzuki impiannya. Sebagai apresiasi, kami memberikan banyak sekali promo paket pembelian mobil di bulan Desember. Selain itu, ada juga hadiah langsung seperti motor Suzuki, Iphone terbaru, logam mulia, hingga Macbook terbaru bernilai jutaan rupiah bagi konsumen yang melakukan transaksi,” terang Assistant to Departement Head Sales 4W SIS Sukma Dewi.

Untuk mendukung usaha dan mobilitas para pengusaha melalui kendaraan komersial ringan dengan daya angkut besar, Suzuki memberikan promo untuk setiap pembelian New Carry Pick Up, mulai dari DP rendah dan angsuran ringan, gratis 1 tahun Suzuki Insurance + driver insurance, serta kesempatan mendapatkan 1 unit sepeda motor Suzuki.

Suzuki juga menghadirkan promo untuk All New Ertiga, MPV 7-seater keluarga, berupa DP rendah dan angsuran ringan, gratis Suzuki Insurance selama 1 tahun dan gratis angsuran banjir, dan extra cashback senilai Rp3.000.000 apabila melakukan tukar tambah di Autovalue, serta kesempatan mendapatkan hadiah iPhone terbaru.

Promo Semarak ini juga berlaku untuk 'The New Tough Crossover' New SX4 S-Cross, melalui penawaran DP rendah dan angsuran ringan, gratis Suzuki Insurance 1 tahun dan angsuran banjir, dan extra cashback Rp4.000.000 apabila melakukan tukar tambah di Autovalue, serta kesempatan mendapatkan hadiah logam mulia.

Konsumen yang berencana memiliki 'The New Extraordinary SUV' XL7, disediakan penawaran DP rendah dan angsuran ringan, gratis Suzuki Insurance selama 1 tahun dan gratis angsuran banjir, extra cashback Rp3.000.000 apabila melakukan tukar tambah di Autovalue, serta kesempatan mendapatkan hadiah Macbook terbaru.

Ada juga tambahan spesial bagi setiap pembelian XL7 Beta, yaitu Best Deal Promo, ‘Tipe Suzuki dengan promo dan hadiah Terbanyak’, dimana calon konsumen akan mendapatkan kesempatan berupa DP 10%, Free biaya admin, Voucher E-toll senilai Rp1.000.000, Best Price (tambahan diskon) dan pilihan hadiah menarik lainnya.

“Kami harap program promo akhir tahun bisa memberikan dampak positif kepada kepuasan pelanggan dan juga membantu meningkatkan pemulihan ekonomi, khususnya di industri otomotif. Suzuki berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas produk agar konsumen mendapatkan pengalaman terbaik ketika membeli dan menggunakan kendaraan Suzuki,” tutup Sukma Dewi. (S-4)