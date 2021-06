Mengintip Fitur Mercedes-Benz GLA Versi Rakitan Lokal

Dalam acara Mercedes-Benz Star Drive 2021 yang digelar mulai 3 hingga 6 Juni di Senayan City, Jakarta, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) memperkenalkan dua kendaraan kompak yaitu GLA dan A-Class Sedan, serta Mercedes-AMG kompak sport coupé.

Seperti A-Class sedan yang diluncurkan sejak Oktober 2019, SUV kompak GLA juga sudah diluncurkan pertama kali pada Oktober 2020. Bedanya kedua kendaraan tersebut rkini berstatus 'rakitan lokal'.

Mercedes-Benz GLA yang dirakit secara lokal di pabrik Mercedes-Benz Wanaherang, Bogor ini hadir dalam sosok New GLA 200 AMG Line melengkapi generasi kendaraan kompak sekaligus mewakili kendaraan entry-level dari Mercedes-Benz di segmen SUV.

GLA memiliki posisi duduk SUV yang lebih tinggi, dan lebih banyak ruang kepala di baris pertama. Ruang kaki di bagian belakang juga jauh lebih luas - meski GLA sekarang lebih pendek satu setengah sentimeter. Fitur desain off-road yang khas termasuk bagian depan tegak, overhang pendek di depan dan belakang, dan cladding pelindung di sekelilingnya.

Lampu depan LED High-Performance memberikan tampilan depan yang mengesankan dipadu lampu kabut LED yang mendistribusikan cahaya lebih luas daripada lampu depan utama untuk menerangi area sekeliling dengan lebih baik.

New GLA juga mengalami peningkatan faktor keselamatan melalui sistem bantuan mengemudi yang kooperatif. Perlengkapan standar seperti Driving Assistance Systems termasuk Active Brake Assist, Active Parking Assist, dan Attention Assist.

Ada juga fitur perdana di New GLA yaitu Blind Spot Assist dengan fungsi peringatan keluar (exit warning function) yang mengingatkan pengemudi saat pengendara sepeda atau kendaraan mendekati kita. New GLA menunjukkan dapat bereaksi saat pengemudi tidak mengetahui hal ini.

Tampilan bagian depannya menghadirkan nuansa mengalir yang mempertegas ciri khas pilar A. Tampilan samping dan belakang dicirikan oleh bahu kendaraan yang kekar dengan pintu yang menjangkau bagian bawah sehingga meningkatkan kemudahan akses.

Cladding pelindung serba guna menambah struktur pada proporsi keseluruhan dan menekankan karakter off-road kendaraan, seperti halnya pelindung underride yang disimulasikan di bagian depan dan belakang.

Pelek AMG 19 inci dengan 5-twin-spoke light-alloy-wheels, eksterior bodi kendaraan dengan karakteristik AMG termasuk bumper depan dan belakang, grille depan dengan pola berlian memberikan tambahan dinamis terhadap kesan keseluruhan GLA.

Panel instrumen di bagian interior sisi pengemudi didominasi oleh unit tampilan berdiri bebas, yang hadir dengan versi layar lebar, termasuk dua layar 10,25 inci.

Termasuk sebagai standar adalah sistem infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) yang dioperasikan secara intuitif. MBUX dapat dikonfigurasi secara individual dengan bantuan berbagai opsi. Fitur komputer, layar dan grafik yang canggih, tampilan layar instrument yang dapat disesuaikan, full-colour head-up display, sistem navigasi, learning software, dan kontrol suara yang diaktifkan dengan perintah 'Hey Mercedes' adalah keunggulan utama sistem ini.

Fitur bantuan mengemudi terbaru menawarkan dukungan kooperatif pengemudi. Fungsi terbaru dari Driving Assistance Package termasuk, misalnya, exit warning function, dan peringatan ketika pejalan kaki terdeteksi di dekat zebra cross.

Ada juga Blind Spot Assist yang mampu memperingatkan kendaraan, termasuk sepeda, di area yang berbahaya. Untuk pertama kalinya, saat kendaraan berhenti, ia dapat memberi sinyal kepada pengemudi dengan peringatan visual di kaca spion eksterior sebelum mereka keluar bahwa ada kendaraan yang lewat di area kritis.

GLA juga dilengkapi dengan fungsi car wash seperti pada GLS. Fitur ini membantu pengemudi mengkondisikan kendaraan untuk siap masuk proses pencucian.

Seperti model A 200, New GLA dibekali mesin 4 silinder turbocharged 163 hp dengan torsi maksimal 250 Nm lengkap dengan transmisi kopling ganda 7G-DCT yang menghasilkan performa tinggi namun efisien. Kendaraan ini dbanderol dengan harga off the road Rp761 juta. (S-4)