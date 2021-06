Mengintip Fitur Mercedes-Benz A-Class Versi Rakitan Lokal

Dalam acara Mercedes-Benz Star Drive 2021 yang digelar mulai 3 hingga 6 Juni di Senayan City, Jakarta, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) memperkenalkan dua kendaraan kompak yaitu A-Class dan GLA, serta Mercedes-AMG kompak sport coupé.

Sedan kompak A-Class sudah diluncurkan sejak Oktober 2019 sedangkan SUV kompak GLA pada Oktober 2020. Namun kali ini MBDI menghadirkan keduanya dalam status 'rakitan lokal'.

Sedan kompak A-Class rakitan pabrik Mercedes-Benz Wanaherang, Bogor itu hadir dalam sosok A 200 Sedan Progressive Line. Kehadirannya menambah portfolio kendaraan premium rakitan lokal yang sudah hadir sebelumnya seperti C-Class, E-Class, dan S-Class di segmen sedan.

Sedan empat pintu ini memiliki jarak sumbu roda 2.729 milimeter dengan proporsi sedan kompak yang dinamis dan overhang pendek di bagian depan dan belakang serta keunggulan pada ruang kepala.

Desain New A-Class yang aerodinamis menghasilkan value Cd = 0,22 yang bahkan menyamai rekor dunia dari CLA Coupé. Berkat area depan seluas 2,19 m², lebih kecil dari CLA, New A-Class Sedan memiliki hambatan aerodinamis terendah dari semua kendaraan di seluruh dunia saat ini.

A 200 Progressive Line dibekali mesin 4 silinder turbocharged 163 hp dengan torsi maksimal 250 Nm lengkap dengan transmisi kopling ganda 7G-DCT yang menghasilkan performa tinggi namun efisien.

A-Class Sedan hadir dengan tampilan hot and cool pada saat bersamaan serta menghasilkan desain Sensual Purity. Kehadiran velg 17 inci dengan 5-twin-spoke dan lengkungan roda yang menonjol membuat penampilan A-Class menjadi lebih sporty di jalan.

Desain depan dan belakang terlihat sangat progresif berkat kap kendaraan yang rendah memanjang, lampu depan lebih ramping dengan elemen chrome, lampu DRL menyala seperti obor – serta didukung oleh single-louvre radiator grill dengan logo bintang-tiga-sudut di tengah.

Bahu kendaraan yang kekar dan sensual dengan garis karakter memanjang tepat di bawahnya menekankan volume samping yang berkontur sempurna, dengan kedua kaca spion berada tepat pada beltline.

Interior New A-Class sepenuhnya didefinisikan ulang dengan tampilan modern dan avant-garde. Ambient Lighting dengan 64 warna menonjolkan kesan sebuah dashboard yang mengambang bebas.

New A-Class adalah model Mercedes-Benz pertama dengan fitur sistem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) terbaru. Dengan fitur unik artificial intelligence, sistem ini mampu menyesesuaikan diri dan beradaptasi dengan pengguna, dan menciptakan hubungan emosional antara kendaraan, pengemudi dan penumpang.

Keunggulan lainnya termasuk Widescreen Cockpit resolusi tinggi dengan fitur operasi layar sentuh pada layar media, layar navigasi plus kontrol suara cerdas dengan pengenalan suara alami, menggunakan kata kunci 'Hey Mercedes'.

Layar sentuh adalah bagian dari konsep kontrol sentuh komprehensif dari sistem MBUX tabf dapat dioperasikan mealui tiga cara: layar sentuh, panel sentuh di konsol tengah, dan tombol kontrol sentuh pada kemudi. MBUX juga dilengkapi konektivitas ponsel dengan Android Auto dan Apple CarPlay.

New A-Class hadir dengan expanded Active Brake Assist sebagai standar. Fitur ini secara efektif mencegah dan membantu mengurangi konsekuensi dari benturan dengan kendaraan lain di depan.

Fitur Driving Assistance Systems termasuk Cruise control dan Active Parking Assist with PARKTRONIC dan kamera mundur untuk memastikan keamanan dan kenyamanan saat memarkir kendaraan.

Fitur keselamatan pasif dilengkapi dengan airbag pada pengemudi dan penumpang depan, lutut pengemudi dan jendela sebagai fitur standar. Selain itu, fitur ini juga hadir dengan PRE-SAFE® system yang akan memulai tindakan pencegahan jika akan terjadi kecelakaan.

Hal ini termasuk mengencangkan sabuk pengaman yang dapat dibalik atau menutup jendela yang terbuka secara otomatis. Tidak seperti pada banyak model lain di segmennya, airbag jendela New A-Class juga menutupi pilar-A untuk perlindungan penumpang yang lebih lengkap.

Sedan entry-level ini sudah memiliki beragam fitur standar lengkap. Mulai dari kursi elektrik adjustable dengan fungsi memori dan 4-way lumbar support, pengatur suhu otomatis THERMOTRONIC, Advanced Sound System (9 speaker & 1 subwoofer, output 225 Watt) dan sandaran kursi belakang lipat EASY-PACK dengan split 40:20: 40 yang begitu praktis.

New A-Class Sedan telah tersedia dan ditawarkan sebagai A 200 Sedan Progressive Line dengan rekomendasi harga Rp. 751,000,000 (off-the-road). (S-4)