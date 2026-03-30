Nuggets Terjang Warriors, Celtics Amankan Tiket Play-off

LAJU positif Denver Nuggets terus berlanjut setelah berhasil menundukkan tuan rumah Golden State Warriors 116-93, Senin (30/3).

Nikola Jokic tampil dominan dengan torehan 25 poin dan 15 rebound untuk membawa Nuggets meraih kemenangan keenam secara beruntun.

Meski terpaut dua assist dari catatan triple-double kelimanya secara berturut-turut, kontribusi Jokic krusial dalam menjaga posisi Denver (48-28) di peringkat keempat Wilayah Barat, unggul dua gim atas Minnesota dan Houston. Jamal Murray turut menyumbang 20 poin dalam laga yang diwarnai ketegangan fisik tersebut.

Warriors, yang masih tampil tanpa Stephen Curry akibat cedera lutut kanan, mengandalkan Brandin Podziemski dan Kristaps Porzingis yang masing-masing mencetak 23 poin.

Kekalahan itu memperburuk catatan Golden State (36-39) yang telah menelan 16 kekalahan dari 25 laga tanpa kehadiran Curry.

Laga sempat memanas di kuarter kedua saat pemain cadangan Denver, Zeke Nnaji, terlibat adu mulut dengan De’Anthony Melton dan Gary Payton II.

Hal itu dipicu oleh aksi saling dorong antara Murray dan LJ Cryer. Di akhir periode, Payton diganjar pelanggaran Flagrant 1 setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Peyton Watson.

Denver sempat tertinggal 46-53 di paruh pertama setelah Warriors melesat melalui laju 19-2. Namun, Nuggets bangkit di kuarter ketiga, dipicu oleh 10 poin dari Tim Hardaway Jr., untuk berbalik mengungguli lawan dengan skor telak 40-21 pada periode tersebut.

Sementara itu, Boston Celtics resmi mengamankan tiket babak play-off setelah mengalahkan Charlotte Hornets 114-99. Kemenangan itu menandai musim ke-50 kemenangan bagi Celtics, sebuah pencapaian yang sempat diragukan banyak pihak di awal musim.

Bintang Celtics, Jaylen Brown, menyindir para peragu yang menganggap musim ini hanyalah tahun transisi setelah Jayson Tatum mengalami cedera Achilles kanan.

"50 kemenangan di tahun jeda," tulis Brown melalui media sosialnya dikutip dari ESPN.

Brown sendiri absen dalam laga tersebut karena tendinitis Achilles kiri. Namun, Celtics tetap tangguh berkat performa impresif Jayson Tatum yang mencetak 32 poin, raihan tertingginya sejak kembali bermain bulan ini. Tatum juga mengukir sejarah sebagai pemain termuda dalam sejarah Celtics yang mencapai 14.000 poin.

"Saya beruntung bisa berada di tim yang sangat bagus, dikelilingi oleh pemain dan pelatih hebat yang telah memberi saya kekuatan dan membantu saya menjadi pemain seperti sekarang ini," ujar Tatum.

Tatum mengaku masih dalam proses pemulihan fisik, namun merasa semakin membaik di setiap pertandingan. "Saya harus bekerja keras hanya untuk bisa berlari naik turun lapangan," tuturnya.

Sejak kembalinya Tatum, Celtics mencatatkan rekor 9-2 dan memastikan diri tampil di play-off untuk ke-12 kalinya secara beruntun. (H-2)