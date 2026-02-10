Nikola Jokic Lampaui Rekor Oscar Robertson, Kini Incar Takhta Russell Westbrook

Center Denver Nuggets Nikola Jokic(AFP/JAYDEN MACK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

BINTANG Denver Nuggets, Nikola Jokic, kembali memahat sejarah baru di panggung NBA. Pemain asal Serbia ini resmi menyalip legenda basket Oscar Robertson untuk menempati posisi kedua dalam daftar pencetak triple-double terbanyak sepanjang masa.

Kepastian tersebut diraih setelah Jokic mencatatkan triple-double ke-182 sepanjang kariernya saat membawa Nuggets menang telak 136-120 atas Chicago Bulls, Minggu (8/2).

Dalam laga tersebut, sang center tampil dominan dengan torehan 22 poin, 17 assist, dan 14 rebound.

Pencapaian ini terasa emosional mengingat status Oscar Robertson sebagai ikon basket yang besar di era 1960-an. Jokic pun tak segan memberikan penghormatan tinggi kepada pendahulunya tersebut.

"Dia (Robertson) adalah pemain legendaris. Setiap pemain yang masuk ke NBA tahu bahwa dia adalah legenda global, jadi saya senang bisa melampauinya," ujar peraih tiga kali gelar MVP NBA tersebut.

Dominasi di Luar Nalar

Keberhasilan Jokic melampaui Robertson bukan sekadar soal angka, melainkan penegasan konsistensinya di level tertinggi.

Hingga musim 2025-2026 berjalan, Jokic tercatat sudah membukukan 19 kali triple-double, dengan dua di antaranya diraih secara beruntun dalam dua laga terakhir.

Pelatih Nuggets, David Adelman, mengaku masih sering terkesima dengan visi bermain anak asuhnya.

Bagi Adelman, kemampuan Jokic menciptakan peluang adalah sesuatu yang mendobrak batasan posisi pemain di lapangan. Menurutnya, catatan 17 assist dari seorang pemain center merupakan sesuatu yang jarang terjadi di NBA, kecuali dilakukan oleh Jokic.

Senada dengan sang pelatih, rekan setimnya Jamal Murray percaya bahwa puncak performa Jokic masih jauh di depan. Mengingat usianya yang baru akan menginjak 31 tahun pada 19 Februari mendatang, Jokic dianggap masih memiliki waktu panjang untuk mempertajam rekornya.

Memburu Rekor Russell Westbrook

Kini, hanya ada satu nama yang berdiri di depan Jokic dalam daftar sejarah, yakni Russell Westbrook. Westbrook saat ini memimpin klasemen sepanjang masa dengan koleksi 207 triple-double. Dengan selisih 25 poin, posisi puncak bukan hal yang mustahil untuk digapai Jokic dalam waktu dekat.

Sepanjang kariernya, pemain yang telah delapan kali masuk dalam skuad All-Star ini memang dikenal sebagai mesin statistik.

Ia merupakan satu dari hanya tiga pemain dalam sejarah NBA yang mampu mencatatkan rata-rata triple-double dalam satu musim penuh, bersanding dengan Westbrook dan Robertson.

Sebagai catatan, triple-double merupakan pencapaian ketika seorang pemain mampu membukukan dua digit angka pada tiga kategori statistik berbeda, umumnya poin, rebound, dan assist, dalam satu pertandingan.

Dengan gaya mainnya yang serba bisa, Nikola Jokic terus membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pemain paling unik dan dominan yang pernah dimiliki oleh NBA. (Ant/Z-1)