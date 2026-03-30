Janice Tjen Hadapi Unggulan Pertama di Ganda Charleston Terbuka 2026

PETENIS Indonesia Janice Tjen langsung menghadapi unggulan pertama di sektor ganda bersama Aldila Sutjiadi, sementara di tunggal ia menunggu pemenang laga Kalieva vs Kessler pada Charleston Open 2026.
Tur WTA memasuki musim lapangan tanah liat dengan bergulirnya Charleston Open 2026 di South Charleston, Amerika Serikat. Petenis Indonesia Janice Tjen tampil sebagai unggulan ke-12 di sektor tunggal putri pada ajang level WTA 500 tersebut.
Dengan status itu, Janice langsung melangkah ke babak 32 besar. Ia masih menunggu calon lawan dari pemenang duel sesama wakil tuan rumah, Elvina Kalieva melawan McCartney Kessler. Berdasarkan jadwal, Janice dijadwalkan tampil pada Selasa (31/3).
Selain di nomor tunggal, Janice juga turun di sektor ganda putri. Ia kembali berpasangan dengan Aldila Sutjiadi. Namun, pada laga perdana babak 32 besar, keduanya langsung menghadapi unggulan pertama Aleksandra Krunic dan Zhang Shuai.
Laga tersebut menjadi ujian berat bagi pasangan Indonesia dalam mengukur level permainan di hadapan publik tuan rumah.
Sementara itu, perhatian juga tertuju pada juara bertahan Jessica Pegula. Petenis peringkat lima dunia itu datang dengan target mempertahankan gelar yang diraih tahun lalu.
Pegula mengungkapkan upayanya menjaga konsistensi performa setelah sempat mengalami penurunan usai Wimbledon musim lalu.
"Pelatih saya dan saya bekerja keras untuk menekankan kembali apa yang benar-benar saya lakukan dengan baik, kembali ke akar asli permainan saya," kata Pegula dikutip dari laman resmi turnamen.
Ia menyebut perbaikan dilakukan pada aspek pergerakan kaki dan agresivitas saat mengambil bola lebih awal. Hasilnya, dalam sembilan turnamen terakhir, Pegula selalu menembus setidaknya babak perempat final, termasuk meraih gelar WTA 1000 di Dubai awal tahun ini.
Meski demikian, langkah Pegula mempertahankan gelar dipastikan tidak mudah. Ia akan menghadapi persaingan ketat, termasuk dari sesama petenis Amerika Serikat seperti Madison Keys, Sloane Stephens, dan Iva Jovic.
"Kedalaman petenis Amerika saat ini sangat gila. Setiap kali saya melaju jauh, selalu ada beberapa petenis Amerika lainnya di sana. Ini luar biasa dan memotivasi saya," jelas Pegula. (H-2)
