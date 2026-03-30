Veda Ega Pratama Minta Maaf ke Tim Usai DNF di Moto3 Amerika Serikat 2026

PEMBALAP Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, mengungkapkan penyesalan usai gagal menyelesaikan balapan Moto3 Amerika Serikat 2026 di Circuit of the Americas (COTA), Senin (30/3) dini hari WIB. Ia meminta maaf kepada tim setelah mengalami kecelakaan yang membuatnya tidak finis.

Memulai balapan dari posisi keempat, Veda sempat mengalami penurunan posisi hingga ke urutan delapan pada lap pertama. Namun, pembalap berusia 17 tahun itu mampu bangkit dan secara perlahan memperbaiki posisinya dengan menyalip sejumlah rival, termasuk mencatatkan waktu tercepat pada lap ketiga.

Petaka terjadi saat balapan menyisakan sepuluh lap. Veda mengalami highside yang membuatnya terjatuh dan gagal melanjutkan lomba. Insiden tersebut juga berdampak pada pembalap di belakangnya, Joel Esteban, yang turut tidak dapat menyelesaikan balapan.

"Bukan akhir pekan yang baik bagi kami di Austin, tetapi kami mendapat pelajaran dan terus maju ke depan. Maafkan saya tim. Kami akan kembali lebih kuat," ujar Veda melalui akun Instagram pribadinya, @veda_54.

Veda juga menjelaskan penyebab kecelakaan yang dialaminya. Ia mengakui kesalahan saat membuka gas terlalu agresif dalam kondisi motor masih miring, sehingga kehilangan kendali.

"Sayangnya, saya melakukan kesalahan dan itu mengakhiri balapan saya. Saya sedikit melebar dan kemudian membuka gas terlalu agresif saat masih miring, dan saya kehilangan kendali motor," ujar Veda dalam keterangan resmi tim.

Kendati kecewa, Veda menegaskan insiden ini menjadi pelajaran berharga untuk tampil lebih baik pada balapan berikutnya.

"Tentu saja saya kecewa, karena saya pikir hari ini kami memiliki kesempatan yang baik, tetapi ini juga bagian dari pembelajaran dan mendapatkan pengalaman. Saya akan mengambil ini sebagai pelajaran penting dan kembali lebih kuat di Jerez," pungkasnya. (H-4)