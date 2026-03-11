Tiga Laga Terakhir Oleksandr Usyk: Dari Rico Verhoeven Hingga Trilogi Penutup Lawan Tyson Fury

Petinju Ukraina Oleksandr Usyk (tengah)(AFP/Adrian DENNIS)

PEMEGANG sabuk juara dunia kelas berat (+90,7 kg) versi WBC, WBA, dan IBF, Oleksandr Usyk, secara resmi mengumumkan peta jalan menuju masa pensiunnya.

Petinju asal Ukraina ini menyatakan hanya akan menjalani tiga pertarungan lagi sebelum benar-benar menggantung sarung tinju dari dunia tinju profesional.

Rencana tersebut diungkapkan Usyk dalam laporan Ring Magazine yang dikutip di Jakarta, Selasa (10/3).

Baca juga : Oleksandr Usyk Bidik Ring Tinju Maret 2026, Siap Tuntaskan Trilogi Lawan Tyson Fury

Usyk telah mengantongi nama-nama calon lawan yang akan dihadapi dalam rangkaian laga perpisahan tersebut.

"Saya akan menjalani tiga pertarungan lagi. Rico (Verhoeven) adalah yang pertama, yang kedua siapa yang menang antara Wardley atau Dubois, dan kemudian pertarungan ketiga saya adalah melawan teman saya Tyson Fury," kata Oleksandr Usyk.

Laga Hiburan dan Pertahankan Gelar

Sebagai pembuka dari trilogi penutupnya, Usyk akan menghadapi Rico Verhoeven untuk mempertahankan gelar juara secara sukarela.

Baca juga : Oleksandr Usyk Buka Peluang Trilogi Lawan Tyson Fury, Syaratnya: Status Undisputed Harus Kembali

Keputusan ini sempat menuai kritik tajam dari para petarung kelas berat lainnya yang merasa lebih layak mendapatkan kesempatan perebutan gelar.

Namun, Usyk bergeming dan menilai laga melawan Rico adalah pertarungan yang nyata meski lebih bersifat menghibur.

"Rico bukan petinju yang bagus, tetapi tidak masalah jika itu hanya menjadi pertarungan yang menghibur," ujar Usyk menanggapi kritik tersebut.

Misi Kembali Menjadi Juara tak Terbantahkan

Setelah menghadapi Verhoeven, petinju berusia 39 tahun ini dijadwalkan akan bertemu dengan pemenang duel antara Fabio Wardley dan Daniel Dubois. Laga ini menjadi penting bagi status Usyk di divisi kelas berat.

Sebelumnya, Fabio Wardley dinobatkan sebagai juara baru WBO setelah Usyk memilih mengosongkan sabuk tersebut.

Di sisi lain, Daniel Dubois merupakan lawan yang pernah dikalahkan Usyk pada Juli 2025, sebuah kemenangan yang saat itu membawa Usyk menjadi juara dunia tak terbantahkan (undisputed) untuk kedua kalinya.

Trilogi Penutup Melawan Tyson Fury

Puncak dari perjalanan karier Usyk akan ditutup dengan pertemuan ketiga melawan rival lamanya, Tyson Fury. Usyk tercatat memenangkan dua pertemuan sebelumnya.

Pada Mei 2024, Usyk mengalahkan Fury untuk menyatukan keempat sabuk kelas berat, dan kembali meraih kemenangan pada duel ulang pada Desember tahun yang sama.

Kekalahan beruntun tersebut sempat membuat Fury memutuskan pensiun pada Januari 2025. Namun, pada awal 2026, petinju asal Inggris itu mengumumkan kembali ke ring (comeback) dengan motivasi tunggal: membalas kekalahan dari Usyk dalam laga trilogi.

Hingga saat ini, Usyk memegang rekor impresif sebagai petinju tak terkalahkan dengan 24 kemenangan, termasuk 15 kemenangan knockout (KO).

Dengan rencana tiga laga ini, dunia tinju akan segera menyaksikan akhir dari era salah satu petinju kelas berat terbaik dalam sejarah. (Ant/Z-1)