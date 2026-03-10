UniGames 2026 Hadirkan Biliar sebagai Cabang Baru

Biliar dipastikan menjadi bagian dari kompetisi Campus League.(DOK CAMPUS LEAGUE)

Cabang olahraga biliar dipastikan menjadi bagian dari kompetisi Campus League setelah tercapainya kerja sama dengan LUGU Group. Kesepakatan tersebut diteken oleh CEO Campus League Ryan Gozali dan Chairman LUGU Group Hendri Lukito dengan tujuan memperkuat pengembangan biliar di kalangan mahasiswa Indonesia.

Dengan kolaborasi ini, biliar akan dipertandingkan dalam ajang multi-olahraga UniGames yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.

Ryan Gozali menyampaikan bahwa masuknya biliar merupakan langkah strategis untuk memperluas ragam cabang olahraga di lingkungan kampus sekaligus membuka peluang prestasi baru bagi mahasiswa.

“Kami melihat biliar punya komunitas yang kuat di Indonesia, tetapi masih sedikit memiliki sistem kompetisi yang terstruktur di level kampus. Melalui kerja sama dengan LUGU Group, kami ingin menghadirkan kompetisi biliar mahasiswa yang profesional sekaligus menjadi ruang bagi student-athlete untuk berkembang tanpa meninggalkan pendidikan mereka,” ujar Ryan.

Kerja sama ini didasari kebutuhan membangun sistem kompetisi biliar kampus yang lebih rapi, modern, dan berkelanjutan. Campus League berperan sebagai platform kompetisi mahasiswa dengan konsep jangka panjang dan terstruktur, sementara LUGU Group menghadirkan pengalaman industri dalam pengelolaan fasilitas, aktivasi komunitas, serta aspek komersial dan operasional biliar.

Sinergi tersebut tidak hanya sebatas penyelenggaraan turnamen, melainkan menggabungkan struktur kompetisi yang sistematis dengan kemampuan eksekusi industri yang mumpuni.

Selama ini, perkembangan biliar di Indonesia cukup pesat di tingkat komunitas dan klub. Namun, jalur kompetisi yang terintegrasi di perguruan tinggi masih terbatas. Melalui Campus League, mahasiswa kini memiliki wadah yang lebih jelas untuk menyalurkan minat sekaligus meningkatkan prestasi.

Ajang ini diharapkan tidak hanya menjadi arena pertandingan, tetapi juga mendorong pertumbuhan komunitas biliar kampus, membuka ruang eksposur bagi atlet mahasiswa, serta memperkuat ekosistem olahraga mahasiswa yang berkelanjutan.

Kerja sama dengan LUGU Group juga membuka peluang modernisasi pengelolaan kompetisi biliar kampus. Standarisasi venue dan perangkat pertandingan akan mengacu pada ketentuan PB POBSI, disertai penerapan sistem registrasi dan manajemen berbasis digital untuk meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan.

Bagi Campus League, hadirnya biliar menunjukkan bahwa liga mahasiswa tidak hanya berfokus pada cabang populer seperti futsal, basket, atau badminton. Kompetisi ini juga membuka ruang bagi olahraga dengan komunitas kuat dan potensi pertumbuhan besar di kalangan generasi muda.

Kolaborasi ini juga menjadi langkah strategis membangun ekosistem baru di lingkungan kampus. Campus League membawa pendekatan pembinaan dan narasi pengembangan olahraga mahasiswa, sementara LUGU menghadirkan pengalaman industri dan pendekatan digital yang membuat biliar lebih mudah diakses dan menarik bagi generasi muda.

Dengan integrasi tersebut, kompetisi diharapkan berkembang dari sekadar event tahunan menjadi bagian dari sistem yang tumbuh dari musim ke musim. Selain sebagai ajang prestasi, kompetisi ini juga berpotensi menjadi sarana edukasi sport management, platform komersial yang sehat, dan ruang penguatan brand olahraga kampus.

"Inisiatif ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas jalur pembinaan atlet biliar nasional melalui lingkungan perguruan tinggi, sehingga potensi atlet muda dapat teridentifikasi dan berkembang lebih dini," tutur Chairman LUGU Group, Hendri Lukito.

Melalui kolaborasi ini, biliar kampus diharapkan menjadi lebih terorganisasi, terdokumentasi, dan memiliki identitas yang kuat. Pada akhirnya, mahasiswa atlet akan memiliki jalur yang lebih jelas untuk berkembang, baik secara kompetitif maupun profesional. (I-3)