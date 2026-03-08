Klasemen F1 2026 Terbaru: George Russell Pimpin Persaingan Usai GP Australia

Headline
BALAPAN pembuka Formula 1 musim 2026 di Sirkuit Albert Park, Melbourne, Minggu (8/3), menjadi panggung unjuk gigi bagi tim Mercedes. Dominasi tim berjuluk The Silver Arrows ini langsung menempatkan George Russell di puncak klasemen sementara pembalap F1 2026 setelah tampil sempurna di seri perdana.
Russell sukses mengamankan podium tertinggi setelah memenangi duel sengit sepanjang 58 lap. Penampilan konsisten pembalap asal Inggris tersebut membuatnya mampu meredam tekanan dari rekan setim barunya, Kimi Antonelli, serta andalan Ferrari, Charles Leclerc. Dengan hasil ini, Russell berhak memimpin klasemen dengan koleksi 25 poin penuh.
“Seri perdana berjalan sangat menantang, tetapi tim bekerja solid. Kami berhasil memimpin klasemen, dan target berikutnya adalah menjaga konsistensi sepanjang musim,” ujar Russell dalam konferensi pers usai balapan di Melbourne.
Kejutan besar terjadi di posisi kedua klasemen. Rookie sensasional Mercedes, Kimi Antonelli, langsung menggebrak dengan mengantongi 18 poin. Hasil ini membuktikan bahwa keputusan Mercedes memilih pemuda Italia tersebut sebagai pengganti Lewis Hamilton adalah langkah yang tepat.
Sementara itu, Ferrari menunjukkan ancaman nyata melalui Charles Leclerc yang berada di posisi ketiga dengan 15 poin. Rekan setim barunya, Lewis Hamilton, menyusul di peringkat keempat dengan 12 poin dalam debut resminya bersama tim berlambang kuda jingkrak tersebut.
Melengkapi posisi lima besar, pembalap McLaren Lando Norris sukses mengamankan 10 poin setelah perjuangan keras di lintasan yang terkenal teknis tersebut.
Persaingan akan berlanjut ke seri kedua yang dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Internasional Shanghai, Tiongkok, pekan depan. Apakah dominasi Mercedes akan berlanjut, atau Red Bull dan Ferrari mampu memberikan balasan?
