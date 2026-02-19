Tyson Fury Klaim Berlatih Mandiri Jelang Duel Lawan Arslanbek Makhmudov

Petinju Inggris Tyson Fury.(AFP/Daniel LEAL)

MANTAN juara dunia tinju kelas berat WBC, Tyson Fury, kembali memicu perbincangan hangat di jagat tinju dunia. Menjelang laga comeback melawan Arslanbek Makhmudov yang dijadwalkan berlangsung pada 11 April mendatang di Stadion Tottenham Hotspur, Inggris, petinju berjuluk Gypsy King itu mengklaim akan menjalani persiapan tanpa bantuan pelatih kepala.

Dalam konferensi pers terbaru, Fury menegaskan keputusannya untuk mengadopsi metode latihan mandiri. Ia menyamakan dirinya dengan karakter antagonis ikonik dalam film Rocky III.

"Ya, aku seperti Clubber Lang (karakter Mr T dalam film Rocky III), aku akan berlatih sendiri. Aku akan berlatih sendiri," tegas Tyson Fury sebagaimana dikutip dari laporan Independent.

Keputusan berisiko ini didasari oleh rasa percaya diri Fury atas pengalaman panjangnya di ring profesional.

Petinju asal Inggris tersebut merasa sudah sangat mengenal tubuhnya sendiri, termasuk kapan harus memacu intensitas latihan dan kapan harus beristirahat dalam persiapan menghadapi duel 12 ronde.

Rencana Fury ini pun mendapat tanggapan dari legenda kelas berat, Lennox Lewis. Mantan juara dunia yang saat itu bertugas sebagai komentator memberikan pembelaan terhadap juniornya tersebut.

"Dia sudah melewati ini berkali-kali, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan," ujar Lewis menanggapi rencana latihan mandiri Fury.

Rekam Jejak Kepelatihan

Langkah ini tergolong berani mengingat kesuksesan Fury sebelumnya selalu didampingi pelatih papan atas.

Saat bangkit dari masa vakum dua tahun pada 2018, Fury sukses meraih rentetan kemenangan bersama Ben Davison.

Ia kemudian beralih ke Sugarhill Steward pada 2020, sebuah kemitraan yang berhasil membawanya merebut gelar juara dunia WBC lewat kemenangan TKO atas Deontay Wilder, serta mempertahankan gelar saat melawan Dillian Whyte.

Namun, performa Fury belakangan ini sedang dalam sorotan. Setelah sempat menang tipis atas mantan juara UFC Francis Ngannou, Fury harus menelan dua kekalahan angka pahit dari Oleksandr Usyk pada 2024.

Kekalahan tersebut sempat membawanya ke masa pensiun singkat sebelum akhirnya memutuskan kembali untuk menghadapi Makhmudov.

Ujian Berat Melawan Makhmudov

Pertarungan ini diprediksi tidak akan mudah bagi Fury. Lawannya, Arslanbek Makhmudov yang kini berusia 36 tahun, dikenal sebagai petarung dengan daya pukul mematikan.

Makhmudov mengantongi rekor impresif 21 kemenangan dengan 19 di antaranya diraih lewat KO, dan hanya mengantongi dua kekalahan.

Di sisi lain, Fury akan mempertaruhkan rekor prestisiusnya yang mencatatkan 34 kemenangan (24 KO), dua kekalahan, dan satu hasil imbang. Saat ini, Fury dilaporkan sedang menjalani kamp latihan di Thailand.

Publik kini menanti apakah pernyataan Fury mengenai latihan mandiri ini merupakan strategi serius atau sekadar taktik psikologis untuk mengecoh lawan.

Yang pasti, Stadion Tottenham Hotspur akan menjadi saksi apakah gaya Clubber Lang ini mampu mengembalikan kejayaan sang Gypsy King di kelas berat. (Ant/Z-1)