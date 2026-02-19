Conor McGregor Klaim Segera Kembali: Rumor Duel di Gedung Putih Makin Memanas

Petarung UFC Conor McGregor(AFP/MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

TEKA-TEKI mengenai kembalinya megabintang UFC, Conor McGregor, ke dalam octagon mulai menemui titik terang. Mantan juara dua divisi tersebut mengklaim telah menerima tawaran pertarungan, hanya beberapa hari setelah CEO UFC, Dana White, mengonfirmasi rancangan jadwal besar di Gedung Putih untuk musim panas 2026.

Melalui unggahan di media sosial resminya yang dipantau di Jakarta, Rabu (18/2), petarung berjuluk "The Notorious" tersebut menyatakan kesiapannya untuk kembali berkompetisi.

"Saya telah ditawari lawan dan tanggal pertarungan, dan saya menerimanya. Sekarang tinggal menunggu kontrak," tulis McGregor.

Meskipun McGregor belum mengungkap identitas lawannya secara spesifik, spekulasi kuat mengarah kepada Michael Chandler.

Nama Chandler telah dikaitkan dengan McGregor sejak rencana pertarungan mereka dua tahun lalu tertunda. Spekulasi ini diperkuat oleh unggahan terbaru McGregor yang menggunakan frasa khas Chandler, "see you at the top".

Selain Chandler, beberapa nama petarung papan atas seperti Jorge Masvidal, Colby Covington, dan Nate Diaz juga muncul sebagai kandidat potensial.

Pertarungan ini akan menjadi momen emosional bagi McGregor. Ia belum pernah lagi merasakan atmosfer kompetisi sejak mengalami patah kaki pada ronde pertama dalam laga triloginya melawan Dustin Poirier, 2021 silam.

Di sisi lain, Dana White mengungkapkan bahwa pihak UFC telah merampungkan kartu pertarungan untuk ajang yang direncanakan digelar di halaman kediaman Presiden Donald Trump pada 14 Juni 2026.

Proyek yang disebut sebagai White House Card ini diprediksi akan menjadi salah satu ajang paling bersejarah dalam industri MMA.

"Kami punya dua opsi berbeda yang sudah disusun, dan proses matchmaking sebenarnya sudah dimulai. Kartu White House itu sudah kami susun minggu lalu," ujar White.

Namun, White kemudian memberikan pernyataan yang lebih berhati-hati guna meredam ekspektasi berlebih.

"Saya tidak bilang semuanya sudah final. Saya bilang kartunya sudah dibangun. Sekarang saya tidak lagi membicarakan kartu White House," tambahnya.

Sikap White ini cukup kontras dengan pernyataannya di awal 2025, saat ia sempat meragukan kembalinya McGregor ke octagon. Kala itu, White menyebut pembicaraan mengenai duel McGregor vs Chandler adalah wacana lama dan meragukan keseriusan sang petarung asal Irlandia tersebut untuk kembali.

Hingga saat ini, para penggemar MMA masih menantikan pengumuman resmi terkait kontrak pertarungan tersebut.

Jika kesepakatan tercapai, musim panas 2026 akan menjadi panggung pembuktian bagi McGregor apakah ia masih memiliki taji di kelas elite UFC. (Ant/Z-1)