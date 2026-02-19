Kembalinya Sang Ratu, Ronda Rousey Tantang Gina Carano dalam Superfight MMA

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DUNIA seni bela diri campuran (MMA) dikejutkan dengan pengumuman kembalinya salah satu ikon terbesar mereka. Mantan juara kelas bantam putri UFC, Ronda Rousey, secara resmi mengakhiri masa pensiunnya setelah 10 tahun absen untuk menghadapi sesama pelopor MMA putri, Gina Carano.
Pertarungan yang dijuluki sebagai salah satu duel terbesar dalam sejarah olahraga bela diri putri ini tidak akan berlangsung di bawah bendera UFC.
Alih-alih, laga ini dipromotori oleh Most Valuable Promotions milik Jake Paul. Keduanya dijadwalkan bertemu di Intuit Dome, Los Angeles, pada 16 Mei mendatang.
Duel Dua Generasi Pelopor
Ronda Rousey, yang kini berusia 39 tahun, mengungkapkan antusiasmenya atas kesepakatan yang telah lama dinanti oleh para penggemar ini.
"Sudah lama saya menunggu untuk mengumumkan ini: saya dan Gina Carano akan bertarung dalam pertarungan super terbesar dalam sejarah olahraga bela diri Wanita," kata Ronda Rousey dalam laporan Independent.
Laga ini akan digelar di kelas bulu dan dijadwalkan berlangsung selama lima ronde.
Durasi ini setara dengan standar pertarungan perebutan gelar atau acara utama di UFC, menandakan keseriusan kedua petarung untuk tampil dalam performa puncak.
Perjalanan Karier dan Warisan
Rousey adalah sosok yang merintis jalan bagi putri di panggung MMA dunia.
Sebagai juara kelas bantam pertama UFC, spesialis kuncian lengan (armbar) ini berhasil mempertahankan sabuknya sebanyak enam kali. Rekor profesionalnya mencatatkan 12 kemenangan (3 KO) dan dua kekalahan.
Penampilan terakhir Rousey di oktagon terjadi pada Desember 2016, saat ia menderita kekalahan KO ronde pertama dari Amanda Nunes.
Setelah kehilangan gelar, peraih medali Olimpiade Beijing 2008 cabang judo ini beralih ke dunia hiburan dengan bergabung bersama WWE pada 2018.
Di sana, ia memenangkan tiga gelar juara dunia dan menjadi bagian dari pertandingan utama wanita pertama dalam sejarah WrestleMania.
Di sisi lain, lawannya, Gina Carano (7-1, 3 KO), merupakan wajah awal MMA wanita sebelum era Rousey dimulai. Pertemuan keduanya sering dianggap sebagai "pertarungan impian" yang gagal terwujud di masa kejayaan mereka.
Pesan untuk Penggemar
Kembalinya Rousey bukan sekadar masalah kompetisi, melainkan bentuk apresiasi bagi komunitas bela diri yang telah mendukungnya selama ini.
"Ini untuk semua penggemar MMA, baik yang dulu, sekarang, maupun di masa depan. Nantikan lebih banyak lagi, jauh lebih banyak," pungkasnya.
Dengan latar belakang sejarah kedua petarung yang begitu besar, laga di Los Angeles nanti diprediksi akan menjadi salah satu magnet utama dalam kalender olahraga bela diri tahun ini. (Ant/Z-1)
Conor McGregor belum pernah lagi merasakan atmosfer kompetisi sejak mengalami patah kaki pada ronde pertama dalam laga triloginya melawan Dustin Poirier, 2021 silam.
Pasangan selebriti Chris Hemsworth dan Elsa Pataky mengungkap hobi olahraga mereka hingga keterlibatan dalam iklan ikonik Super Bowl LX.
Karier Conor McGregor sempat berada di titik nadir setelah ia mengalami cedera patah kaki yang mengerikan saat menghadapi Dustin Poirier di ajang UFC 264 pada 2021 silam.
Makhachev sedianya diproyeksikan tampil dalam gelaran UFC 324 di T-Mobile Arena, Nevada, Amerika Serikat, 24 Januari 2026.
Mantan juara dunia kelas bulu dan ringan UFC, Conor McGregor, menerima sanksi larangan bertanding selama 18 bulan akibat pelanggaran aturan antidoping.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved