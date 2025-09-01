Indonesia Naturalisasi Empat Pemain Hoki Es Asal Rusia

Empat atlet hoki es asal Rusia mengucap sumpah dan janji setia pewarganegaraan di Jakarta, Minggu (31/8/2025). Keempatnya resmi dinaturalisasi untuk memperkuat Tim Nasional Hoki Es Indonesia.(ANTARA/HO-Ditjen AHU)

INDONESIA resmi menaturalisasi empat pemain hoki es asal Rusia, yakni Evgenii Nurislamov, Savelii Molchanov, Artem Bezrukov dan Adel Khabibullin di Kementerian Hukum, Jakarta, Minggu (31/8).

Keempat atlet hoki es itu mendapatkan kewarganegaraan Indonesia setelah pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan melalui mekanisme naturalisasi.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) RI Widodo mengatakan pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen dalam pengembangan olahraga nasional melalui pencarian bibit unggul di dalam negeri dan naturalisasi.

Baca juga : Xi Jinping dan Vladimir Putin Bertemu di KTT SCO, Tantang Dominasi Barat

"Momentum ini bukan hanya sekedar tentang perubahan status kewarganegaraan semata, namun juga tentang harapan dan cita-cita besar

dalam rangka membangun kemajuan Indonesia dan terus berjuang untuk prestasi demi bangsa yang kita cintai," kata Widodo, setelah acara pengambilan sumpah.

Widodo menjelaskan, naturalisasi atlet telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, pewarganegaraan dilakukan melalui mekanisme kepentingan negara atau bagi orang asing yang telah berjasa bagi negara.

Baca juga : Pemimpin Iran, Turki, Rusia, dan India Hadiri KTT yang Diselenggarakan Xi Jinping

"Ada peraturan dan Undang- Undang yang mengatur tentang naturalisasi, sehingga naturalisasi bukan sekadar perubahan status kewarganegaraan semata," jelasnya.

Dia menambahkan pada proses naturalisasi Kementerian Hukum melalui Ditjen AHU yang didukung oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Organisasi Olahraga yang terkait yang dalam hal ini adalah Federasi Hoki Es Indonesia (FHEI) dan partisipasi sejumlah pihak.

Keempat atlet hoki es tersebut akan bergabung dalam skuad timnas Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2025 di Bangkok, Thailand.

Naturalisasi pada cabang hoki es merupakan hal yang baru karena sebelumnya proses naturalisasi melalui mekanisme kepentingan negara atau bagi orang asing yang telah berjasa bagi negara baru pernah dilaksanakan pada cabang sepakbola dan bola basket.

"Ini naturalisasi perdana untuk cabang hoki es yang disiapkan oleh pemerintah. Agenda SEA Games, Asian Winter Games, IIHF World Championship Divisi IV serta agenda olah raga internasional lainnya akan diikuti cabang hoki es," ungkapnya. (Ant/Z-1)