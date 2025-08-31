Pemimpin Iran, Turki, Rusia, dan India Hadiri KTT yang Diselenggarakan Xi Jinping

Headline
PRESIDEN Tiongkok Xi Jinping mengumpulkan para pemimpin Iran, Turki, Rusia, dan India di antara para pejabat tinggi dari sekitar 20 negara Eurasia, Minggu (31/8), untuk sebuah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang bertujuan menempatkan Tiongkok di garis depan dan pusat hubungan regional.
KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) diadakan di kota pelabuhan utara Tianjin hingga Senin (1/9), beberapa hari sebelum parade militer besar-besaran di Ibu Kota Beijing untuk memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.
SCO terdiri dari Tiongkok, India, Rusia, Pakistan, Iran, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Belarus — dengan 16 negara lainnya yang berafiliasi sebagai pengamat atau ‘mitra dialog’.
Lebih dari 20 pemimpin, termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan mitranya dari Turki Recep Tayyip Erdogan, menghadiri pertemuan terbesar blok tersebut sejak didirikan pada 2001.
Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Tianjin pada Minggu bersama rombongan politisi senior dan perwakilan bisnis.
Tiongkok dan Rusia terkadang menyebut SCO sebagai alternatif terhadap aliansi militer NATO. KTT tahun ini adalah yang pertama sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali ke Gedung Putih.
Putin diperkirakan akan mengadakan pembicaraan pada Senin dengan Erdogan dan Pezeshkian mengenai konflik Ukraina dan program nuklir Teheran.
Banyak pemimpin yang berkumpul akan berada di Beijing pada Rabu untuk menyaksikan parade militer, yang juga akan dihadiri oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. (AFP/B-3)
Xi Jinping menekankan Tiongkok dan India perlu bersatu demi perdamaian dan kemakmuran di Asia dan di seluruh dunia.
