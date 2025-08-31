Bertemu Narendra Modi, Xi Jinping: Saatnya bagi Naga dan Gajah Bersatu

Presiden Tiongkok Xi Jinping menyampaikan pidato pembukaan dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Narendra Modi di sela-sela KTT SCO, Minggu, 31 Agustus 2025, di Tianjin, Tiongkok.(ANI)

DALAM pertemuannya dengan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi, pemimpin Tiongkok Xi Jinping mengatakan bahwa sangat penting bagi India dan Tiongkok untuk menjadi sahabat dan tetangga yang baik.

Presiden Xi lebih lanjut mengatakan kedua negara perlu bersatu demi perdamaian dan kemakmuran di Asia dan di seluruh dunia.

Dalam sambutan pembukaannya di pertemuan tersebut, Xi mengatakan dunia sedang mengalami transformasi dan India serta Tiongkok harus memperhatikan perkembangan situasi tersebut.

Xi bertemu Modi pada Minggu (31/8) di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Tianjin, Tiongkok.

Kedua pemimpin ini bertemu untuk pertama kalinya di negara masing-masing setelah enam tahun. Tahun lalu, Xi dan Modi mengadakan pertemuan bilateral di Kazan, Rusia, di sela-sela KTT BRICS.

Xi mengumpulkan para pemimpin Iran, Turki, Rusia, dan India di antara para pejabat tinggi dari sekitar 20 negara Eurasia, Minggu (31/8), di KTT SCO yang bertujuan menempatkan Tiongkok di garis depan dan pusat hubungan regional.

KTT SCO diadakan beberapa hari sebelum parade militer besar-besaran di Ibu Kota Beijing untuk memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.

Tiongkok dan Rusia terkadang menyebut SCO sebagai alternatif terhadap aliansi militer NATO. (Firstpost/AFP/B-3)