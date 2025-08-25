PB AI Gelar A.Stream OWS Series di Lampung

Konferensi pers Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Renang Perairan Terbuka yang dikemas dalam event bertajuk ‘A.Stream Open Water Swimming Series 2025’.(DOK PB AI)

BELUM sebulan dilantik, Pengurus Besar Akuatik Indonesia (PB AI) di bawah kepemimpinan Anindya Novyan Bakrie yang baru dilantik langsung menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Renang Perairan Terbuka yang dikemas dalam event bertajuk ‘A.Stream Open Water Swimming Series 2025’.

“Lomba renang perairan terbuka atau OWS ini akan digelar pada 30 dan 31 Agustus 2025, di Kyokko Beach, Lampung. Ini event yang ditunggu-tunggu para perenang perairan terbuka baik dalam dan luar negeri yang ingin mencari prestasi sekaligus menikmati keindahan laut Indonesia,” kata Ketua Umum PB AI Anindya Bakrie dalam keterangannya di Jakarta.

Anin, sapaan Anindya, menjelaskan, renang perairan terbuka merupakan salah satu kekuatan dari lima cabang olahraga yang berada di bawah naungan Akuatik Indonesia. Di mana ada renang, polo air, loncat indah, renang artistik, dan renang perairan terbuka atau OWS.

“Untuk cabor yang lain sudah digelar Kejurnasnya di bulan Mei sampai Juni kemarin. Sekarang giliran renang perairan terbuka. Diharapkan dari sana akan muncul bibit-bibit baru atlet OWS serta menjadi salah satu ajang seleksi untuk pembentukan tim nasional ke SEA Games Desember 2025 nanti di Thailand ,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Anin, ajang ini juga diharapkan bisa turut mempromosikan Sport Tourism di Indonesia. Sektor ini besar sekali potensinya untuk menarik wisatawan dalam dan luar negeri untuk memasok devisa bagi Indonesia.

Ketua Harian PB AI Harlin Rahardjo mengungkapkan, ajang OWS ini akan dibagi dalam dua ketegori.

“Untuk kategori Kejurnas akan diikuti oleh seluruh atlet renang perairan terbuka terbaik dari Pengprov-Pengprov Akuatik Indonesia, sementara kategori umum A.Stream terbuka bagi siapa saja (umum), atlet maupun penggiat OWS dari dalam dan luar negeri yang ingin ambil bagian merasakan keseruan ajang ini,” ungkapnya.

A.Stream OWS Series ini merupakan Intellectual Property (IP) milik Akuatik Indonesia, nantinya akan terus menyelenggarakan event-event OWS seri berikutnya di tempat-tempat dengan laut/danau dan pantai indah di Indonesia, seperti di Belitung, Bali, Lombok, Danau Toba, Labuan Bajo, Maluku, dan lain-lain", tambah Harlin.

Pada Kejurnas A.Stream OWS Series Lampung 2025 ini, lanjut Harlin, antusiasme para peserta juga sangat baik. Dari data yang masuk, sudah 100 lebih atlet elite dari 12 pengprov yang telah mendaftar.

Pengprov yang turut serta antara lain, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur.

“Jumlah tersebut terbagi dalam dua nomor pertandingan Kejurnas yaitu 5 KM dan 10 KM. Beberapa atlet pelatnas renang perairan terbuka Indonesia juga akan turun seperti Izzy Dwifaiva Hefrisyanthi dari Jawa Timur hingga Aflah Fadlan Prawira dari Jawa Barat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panita Pelaksana Kejurnas OWS/ A.Stream OWS Series Lampung 2025, Kiki Taher mengatakan pihaknya mentargetkan peserta umum yang ikut ajang ini tembus 200 peserta.

“Nantinya di ketegori umum ini mereka akan berlomba di tiga nomor perlombaan yaitu 500 M, 1,5 KM dan 3 KM, yang terbagi kedalam dua kategori yakni Kelompok Umur dan Master,” katanya.

Kiki, yang juga Ketua Bidang Branding dan Marketing PB AI, mengatakan, sampai saat ini pendaftaran masih dibuka, bagi yang berminat ikut serta merasakan keseruan renang di perairan terbuka dan menikmati keindahan Kyoko Beach. Intuk informasi dan pendaftaran bisa lihat di instagram @swim.astream.

Kyokko Beach terletak di Jalan Raya Pantai Mutun, Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dari pusat Kota Bandar Lampung, perjalanan ke pantai Kyokko dapat ditempuh dalam waktu sekitar 30–45 menit menggunakan akses jalan lintas sumatera dengan keluar di pintu tol trans Sumatera Sidomulyo atau Kalianda. (I-3)