Nuggets Kalahkan Heat 104-93 di Gim Pertama Final NBA

DENVER Nuggets mengawali kiprah mereka di Final NBA dengan hasil baik. Menjamu Miami Heat di Ball Arena Jumat (2/6/2023), Nuggets menang dengan skor 104-93 untuk unggul 1-0 dalam seri best of seven.

Dominasi Nuggets atas Heat terlihat sejak awal kuarter. Nikola Jokic dkk mampu mengungguli Heat di tiga kuarter awal, 29-20, 30-22, dan 25-21, yang membuat skor hingga akhir kuarter tiga menjadi 84-63.

Heat menunjukkan usaha pada kuarter terakhir dengan mampu unggul 30-20. Namun itu tidak cukup untuk mengejar ketertinggaln angka yang cukup jauh.

Baca juga: Dua Pebasket Muda Indonesia akan Dilatih Pemain NBA

Bintang Nuggets, Nikola Jokic, memimpin dengan mencetak 27 poin dan 10 rebound. Penampilan impresif Jokic didukung oleh Jamal Murray dengan kontribusi 26 poin.

Sementara itu, di kubu Heat, Bam Adebayo menjadi pencetak poin terbanyak dengan 26 poin, diikuti oleh Gabe Vincent dengan 19 poin. Namun, bintang mereka Jimmy Butler hanya mampu mencetak 13 poin dalam pertandingan ini.

Baca juga: Kalahkan Celtics di Gim Ke-7, Miami Heat Melaju ke Final NBA

Gim kedua dijadwalkan akan berlangsung di markas Nuggets pada Senin (5/6/2023) WIB. Heat akan berusaha bangkit untuk menyamakan kedudukan, sementara Nuggets akan berupaya mempertahankan keunggulan mereka dan meriah gelar juara NBA pertama mereka.(Z-3)