MLTR akan Tutup Tur Asia 2022 di Jakarta pada 8 November

GRUP band pop rock asal Denmark Michael Learns To Rock (MLTR) bersiap kembali menyambangi Jakarta sebagai penutup Tur Asia 2022 mereka, yang bertajuk Back On The Road Tour 2022 pada 8 November 2022 di The Kasablanka Hall, Jakarta.

Managing Director Boart Indonesia selaku promotor Rinni mengatakan tingginya minat penggemar untuk menyaksikan aksi panggung MLTR di Indonesia menjadi alasan perusahaan mendatangkan kembali grup.

"Kami hanya ingin membuat semacam timeline 2022 ini, MLTR memulai Tur Asianya dari Jakarta dan kini sebagai penutup, mereka akan tampil lagi di Jakarta lalu kembali ke negara asalnya," kata dia, melalui siaran pers, Minggu (6/11).

Rinni berharap pertujukan penutup MLTR dapat menghibur dan meninggalkan kesan yang tidak terlupakan bagi para penggemar di Indonesia.

Hal senada juga disampaikan mitra promotor konser dari Warna Warni Media Effendy. Dia mengatakan MLTR termasuk band legendaris yang penampilannya selalu dinantikan para penggemarnya di Indonesia.

MLTR beranggotakan Jascha Richter, Mikkel Lentz dan Kare Wanscher memulai tur dunia pada 2022 dari Asia pada 16 Oktober 2022 di Jakarta, disusul Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta.

Mereka kemudian menambah satu penampilan lagi pada 8 November 2022 di Jakarta sebagai penutup Tur Asia 2022 mereka.

Vokalis Jascha Ritcher pernah mengungkapkan Indonesia mempunyai tempat khusus di hati MLTR, sehingga mereka pun sering datang ke Indonesia untuk menggelar konser.

"Kami selalu bangga datang ke Indonesia. Karena Indonesia sangat berpengaruh terhadap karier kami," ungkap dia.

MLTR berdiri pada 1988 dan telah menjual lebih dari 11 juta kopi album sepanjang mereka berkiprah di dunia musik. Grup ini juga dikenal di Eropa karena banyak album yang memperoleh penghargaan emas maupun platina karena tingginya angka penjualan album mereka.

MLTR pun pernah meraih penghargaan Gold Preis Award dari RSH, Jerman dan “The Best Performing Act of the Year di South East Asia Grammy Awards di Singapura.

Lagu mereka yakni Take Me To Your Heart dianugerahi penghargaan sebagai lagu yang paling banyak diunduh pada 2006, karena telah diunduh sebanyak lebih dari 6 juta unduhan berbayar.

Tiket untuk konser MLTR tersedia dalam tiga kategori kelas yakni Silver (Standing Festival) dengan harga Rp650.000, Gold VIP (Free Seating) yang dibanderol Rp1.250.000 dan Diamond VIP (Numbered Seating) dengan harga Rp2.100.000. (Ant/OL-1)