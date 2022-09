One 161 Jadi Momen Kembalinya Murid Khabib Nurmagomedov

AJANG tarung bebas One Championship (One) akan tersaji di Singapore Indoor Stadium, Singapura, Kamis (29/9). Bertajuk One 161: Petchmorakot vs Tawanchai, sejumlah laga akan ditampilkan dengan acara puncak yakni perebutan gelar juara dunia One Featherweight Muay Thai.

Dalam keterangan resmi One yang diterima pada Sabtu (17/9), Petchmorakot Petchyindee disebutkan bakal mencoba mempertahankan sabuknya dari ancaman Tawanchai PK Saenchai, atlet Thailand yang dianggap sebagai petarung terbaik di generasinya. Hingga saat ini Petchmorakot tidak terkalahkan sejak meraih sabuk emas pada 2020 lalu.

Sedangkan Tawanchai adalah penantang yang gemilang. Tiga kemenangannya di One diraih lewat penyelesaian KO, termasuk atas penantang teratas bantamweight Saemapetch Fairtex.

Artinya, bisa jadi talenta emas berusia 23 tahun itu akan menjadi tantangan terberat dalam karier Petchmorakot hingga saat ini. Selain itu, One 161 juga akan diramaikan dengan turnamen One Heavyweight Kickboxing World Grand Prix yang menampilkan empat dari striker kelas berat paling berbahaya di dunia saat ini.

Sang penguasa divisi light heavyweight kickboxing Roman Kryklia dipastikan ikut serta dengan naik satu divisi ke kelas berat. Ia akan langsung menghadapi striker Brasil Guto Inocente yang tak kalah berbahaya.

Sejak bergabung dengan One, Kryklia tengah mengantongi tiga kemenangan hingga mempertajam catatannya menjadi 11 kemenangan beruntun di semua organisasi. Namun, Inocente yang mengantongi dua kemenangan TKO siap untuk menodai catatan gemilang sang raksasa Ukraina tersebut.

Tidak ketinggalan Iraj Azizpour yang juga ikut serta. Dengan raihan 2-0 di ONE, sang striker Iran akan siap untuk menyambut debutan baru Bruno Chavez.

Selain itu, atlet China Zhang Lipeng akan berhadapan dengan Saygid Izagakhmaez dalam laga MMA divisi lightweight. Saygid adalah rekan latihan Khabib Nurmagomedov yang dianggap akan menjadi ancaman berikutnya bagi Christian Lee sebagai penguasa divisi.

Dalam unggahan di Instagram, Saygid mengindikasikan jika Khabib akan mendampinginya sebagai pelatih dalam laga di Singapura mendatang.

Pada Januari lalu, Khabib telah direncanakan untuk menjadi cornerman bagi Saygid dalam duel melawan James Nakashima. Namun, sang ikon MMA asal Dagestan ini berhalangan karena protokol covid-19 yang berlaku.

Yang tidak kalah menarik, “Reug Reug” Oumar Kane akan kembali tampil. Raksasa gulat asal Senegal ini akan menghadapi Batradz Gazzaev dalam laga MMA divisi heavyweight. Selain itu, One 161 juga diramaikan oleh beberapa nama besar lain seperti Ritu Phogat, Tiffany Teo, Alaverdi Ramazanov, Yuya Wakamatsu, dan Capitan Petchyindee. (R-3)