Pukul KO Smith Jr, Beterbiev Kokohkan Diri sebagai 'Raja KO'

JUARA dunia kelas berat ringan Artur Beterbiev dari Rusia hanya membutuh dua ronde untuk mempertahankan gelar WBC dan IBF.

Dalam pertarungan perebutan gelar unifikasi WBC, IBF, dan WBO, di Hulu Theater, New York City, New York, Amerika Serikat, Sabtu (18/6) atau Minggu (19/6) WIB, Beterbiev menang TKO atas petinju AS Joe Smith Jr.

Saat awal ronde pertama, Joe Smith Jr yang dijuluki The Irish Bomber sempat bertanding agresif. Dengan pukulannya, petinju 32 tahun pemegang gelar kelas ringan WBO terus merangsek Beterbiev.

Namun sebagai 'Raja KO' dengan rekor 17 tanding dan 17 menang KO tanpa kalah, Beterbiev mulai melontarkan pukulan keras bertubi-tubi.

Pukulan petinju asal Dagestan yang satu kampung dengan petarung UFC Khabib Nurmahgmedov, mampu menggoyahkan Smith Jr dan terduduk.

Bahkan saat ronde pertama tinggal sisa beberapa detik, pukulan keras Beterbiev kembali membuat petinju AS dengan rekor 31 tanding, 28 menang, 22 menang KO, dan 3 kalah, kembali jatuh.

Saat tersisa beberapa detik di akhir ronde pertama, Beterviev tak sabar hendak menuntaskan pertandingan, bel berbunyi dan selamatlah Smith Jr.

Joe Smith Jr empat kali jatuh

Memasuki ronde kedua, Beterviev bertanding lebih agresif. Ia terus melontarkan pukulan kombinasi dan pukulan upper cut-nya kembali menggoyahkan Smith Jr.

Tampaknya, dengan kondisi fisik Smith Jr yang menurun dan hujanan pukulan Beterbiev semakin gencar, Smith Jr pun kembali jatuh.

Saat mencoba bangkit, tubuh Smith limbung. Wasit pun mengangkat tangan tanda Smith tak mampu melanjutkan pertarungan dan laga dengan kemenangan TKO diraih Beterbiev.

Beter biev yang juga berkewargaan ganda Rusia dan Kanada semakin mengokohkan diri sebagai petinju dengan rekor sempurna sebagai 'Raja KO'. Dalam 18 naik ring tanpa terkalahkan, ia meraih semua kemenangan dengan KO.

Tak hanya itu, petinju asal Dagestan, Rusia yang berusia 37 tahun ini juga menambah koleksi sabuk gelar kelas ringan menjadi tiga yakni sabuk WBC, IBF, dan WBO.

Dengan kemenangan kali ini, Beterbiev digadang-gadang bakal dihadapkan dengan juara dunia kelas ringan versi WBA Dmitry Bivol dari Rusia dengan rekor 20 tanding tanpa kalah dan 11 menang KO.

Joe bertanding terbuka

"Joe sedikit terbuka, dan lebih mudah bagi saya untuk mendapatkannya," ucap Beterbiev seusai bertanding dengan menang TKO atas Joe Smith Jr.

"Saya telah menjalani dua pertarungan unifikasi dan pertarungan unifikasi lebih menarik," kata Beterbiev.

"Saya lebih suka bersatu. Saya ingin tidak terbantahkan," ucap Beterbiev.

Sementara itu, setelah bertanding, Smith dilaporkan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan.

Bahkan saat wartawan melontarkan pertanyaan, Smith memilih bungkam. (AFP/OL-09)