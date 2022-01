Hendra/Ahsan Tingkatkan Fokus Jelang Kontra Pasangan Malaysia di Semifinal

JELANG laga semifinal India Open 2022 menghadapi Ong Yew Sin/Teo Ee Yi, pasangan unggulan teratas Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan akan meningkatkan fokus dan konsentrasi mengingat ganda putra asal Malaysia itu berada dalam performa terbaiknya.



"Besok lawan Ong/Teo kami harus lebih siap dan fokus lagi karena mereka sedang dalam performa yang bagus. Terakhir di Kejuaraan Dunia mereka bisa sampai semifinal," kata Ahsan lewat keterangan resmi PP PBSI di Jakarta, Sabtu (15/1).



Pertemuan terakhir antara Hendra/Ahsan dan Ong/Teo terjadi cukup lama yaitu di babak 32 besar French Open 2019. Saat itu pasngan berjuluk The Daddies menang tipis 12-21, 21-19, 21-19.



Kendati begitu, ganda nomor dua dunia enggan meremehkan pasangan peringkat 11 itu. Penampilan Ong/Teo yang sedang menanjak berpotensi besar menyulitkan mereka.



"Pertemuan terakhir kami memang sudah lama yaitu di tahun 2019. Tetapi sekarang saya lihat mereka permainannya lebih rapi. Semoga besok kami bisa bermain baik dan menang," ujar Ahsan menambahkan.



The Daddies lolos ke babak empat besar di pool atas setelah mengalahkan ganda putra asal Norwegia Torjus Flaatten/Vegard Rikheim di babak perempat final dengan dua gim langsung 21-12, 21-14 di New Delhi, Jumat (14/1).



Mereka menyebutkan bahwa bermain dengan pola menyerang menjadi kunci kemenangan mereka kemarin.



"Kami bermain fokus, tidak lengah karena belum pernah bertemu. Jadi harus waspada dengan permainan mereka. Kunci kemenangannya ya terus menekan dan tidak boleh memberi kesempatan mereka untuk berkembang," Ahsan menceritakan.



Sehubungan dengan kasus positif COVID-19 di arena turnamen berkelas Super 500 ini, The Daddies mengaku sudah tidak terlalu khawatir karena jumlah peserta di lapangan sudah mulai sedikit.



"Ya kami tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat. Memang khawatirnya sudah berkurang karena di lapangan sudah tidak terlalu banyak orang, tapi kami sebisa mungkin meminimalisir berinteraksi dengan orang. Ini saja setelah bertanding, langsung pulang ke hotel," kata Ahsan menjelaskan.



Sebelumnya, sebanyak tujuh pebulu tangkis peserta India Open terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melalui uji PCR yang dilakukan hari Selasa. Akibatnya ketujuh pemain dan sejumlah peserta lain yang sempat melakukan kontak, diharuskan meninggalkan turnamen dan menjalani isolasi. (Ant/OL-09)