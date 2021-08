Gim Lokal Buatan Indonesia akan Dipertandingkan di PON

GIM buatan Indonesia, Lokapala, akan dipertandingan di Pekan Olah raga nasional (PON) 2020. Lokapola akan dipertandingkan di ajang persahabatan pada 6-7 September mendatang di Papua.

Lokapala adalah gim bergenre MOBA yang merupakan karya pengembang asli anak bangsa, Anantarupa Studios. Beragam konten seperti karakter, skin, dan event banyak terinspirasi dari budaya lokal asli Indonesia. Tak hanya sekedar bermain, Lokapala juga menjadi edukasi budaya Indonesia untuk para pemainnya.

Ketua Harian Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) Bambang Sunarwibowo mengatakan pertandingan persahabatan untuk Lokapala: Saga of the Six Realms bersamaan dengan laga eksibisi PON Papua.

Menurutnya, masuknya Lokapala sebagai laga persahabatan dalam eksibisi PON, tak lepas dari aspirasi dan antusiasme gamer e-sports yang ingin gim lokal ini dihadirkan.

"Hal ini juga merupakan realisasi dukungan PBESI terhadap industri pengembangan gim lokal. Kami percaya, industri gim nasional memiliki potensi yang besar untuk go internasional, sehingga harus selalu kita dukung bersama," kata Bambang, Selasa (24/8).

Pertandingan persahabatan Lokapala dijalankan dalam format turnamen nasional. Pendaftaran babak kualifikasi Pertandingan Persahabatan Lokapala sudah dibuka pada 22 Agustus 2021 di platform Garudaku.com.

Untuk mempermudah pendaftaran, tim yang mendaftar diperbolehkan berasal dari provinsi yang berbeda. Nantinya, finalis akan diberangkatkan ke Papua untuk memperebutkan hadiah total Rp200 juta.

Sementara itu PBESI juga memasukan PUBG Mobile (PUBGM) ke dalam cabang yang dipertandingkan di Papua.

Sebelumnya, PBESI hanya memasukan tiga game yakni Mobile Legends, Free Fire, dan eFootball PES 2021.

Kehadiran esports sebagai cabang eksibisi sendiri merupakan sebuah sejarah. Ini adalah pertama kalinya e-sports dipertandingkan di PON. (R-3)