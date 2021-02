Kemenpora dan Cabor akan Bahas Mekanisme Vaksin kepada Atlet

PENGURUS Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) mengapresiasi rencana vaksinasi bagi para atlet yang akan bermain di berbagai turnamen internasional, khususnya bulu tangkis. Kepala Bidang Humas dan Media PP PBSI Broto Happy menyebutkan, detal pemberian vaksin akan dirapatkan dengan pihak Kemenpora besok Rabu (17/2).

“Besok PBSI diundang rapat Koordinasi pembahasan vaksinasi atlet berprestasi oleh Kemenpora. Teknisnya seperti apa dan bagaimana pemberian vaksinnya, semuanya menunggu hasil rapat besok,” tutur Broto saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (16/2).

Dalam kesempatan tersebut Broto juga mengucapkan rasa terima kasihnya dengan rencana pemberian vaksin kepada para atlet. Sebab dalam waktu dekat para atlet bulutangkis akan menghadapi turnamen penting seperti All England dan Olimpiade Tokyo pada Juli hingga Agustus nanti.

“Atlet-atlet ini juga aset bangsa dan duta-duta olahraga RI di pentas dunia. Pemberian vaksin ini tentu akan menambah kepercayaan diri pemain di tengah pandemi yang belum mereda dan makin membuat tingkat kesehatan dan imunitas pemain makin meningkat,” jelas Broto.

Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris kemenpora Gatot S Dewa Broto membenarkan rencana rapat tersebut.

“Besok kami akan rapat dengan Kemenkes dan RSON dan cabor yang urgen untuk memastikan acara perdana vaksinasi di Kemenpora. Cabor yang hadir hanya PBSI,” ungkap Gatot.

Gatot menjelaskan, angkah tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi yang disampaikan oleh Sekjen Kemenkes Oscar Primadi. Oscar menyampaikan pihak Kemenkes telah menyediakan 1.500 vaksin yang diminta Kemenpora diberikan pada para atlet prioritas pekan ini.

“Kemarin pagi kami dihubungi pak Oscar yang merupakan sekjen kemenkes, bahwa insallah minggu ini kemenkes sudah siap memvaksin para atlet yang diusulkan oleh Kemenpora,” tutur Gatot.

Mengingat jumlahnya yang terbatas, Kemenpora akan melakukan vaksinasi secara bertahap agar tidak menciptakan kerumunan. Selain itu, juga dibuka opsi pemberian vaksin di kota domisili atlet tinggal.

“Karena data yang kami sampaikan kepda Kemenkes itu by name by address data cabornya data kelahiran, nantinya akan sama seperti vaksin bagi nakes itu bisa jadi tidak harus datang ke Jakarta, karena kami tidak boleh menciptakan kerumunan baru karena ada data alamat dan telepon bisa jadi di kota masing masing,” ujar Gatot.

Sedangkan untuk pemberian di Jakarta kemungkinan akan dipusatkan di Rumah Sakit Olahraga Nasional (RSON) Cibubur, Jakarta Timur. Mungkin juga akan dilakukan di beberapa tempat tertentu. (OL-7)