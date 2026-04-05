Kebugaran Pemain Persebaya, Masih Menjadi PR Bagi Bernardo Tavares

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
MESKIPUN Persebaya memetik hasil positif menumbangkan Persita Tangerang 1-0, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares, mengakui bahwa dirinya harus memutar otak untuk menyusun komposisi pemain.
“Masalah kebugaran skuat yang belum optimal memaksa adanya perombakan di beberapa lini,” kata Bernardo Tavares di Surabaya, Minggu (5/4).
Kendati tampil dengan keterbatasan, Francisco Rivera dkk. berhasil membuktikan kualitasnya diatas lapangan. Tavares mengapresiasi daya juang yang ditunjukkan pasukannya.
"Bagi saya dan terutama bagi tim, ini sangat penting di momen sulit. Banyak pemain tidak bisa bermain karena masalah fisik, jadi kami harus melakukan perubahan posisi. Hari ini menunjukkan bahwa tim ini adalah tim yang sesungguhnya,” kata Tavares.
Berdasarkan statistik pertandingan, Persebaya tampil menekan dengan mengoleksi sembilan peluang, di mana tiga di antaranya tepat sasaran selain itu, dominasi Persebaya juga terlihat dari keunggulan jumlah tendangan sudut.
Memasuki penghujung laga setelah memimpin satu gol, skuat asuhan Tavares cenderung bermain lebih rapat dan memperkuat sektor belakang. Perubahan strategi ini sengaja diambil guna meredam agresivitas dari tim tamu.
“Wajar jika mereka lebih menguasai bola saat kami unggul. Kami mencoba mengontrol permainan dan mencari momen untuk mencetak gol kedua,” jelas Tavares.
Kemenangan ini menjadi modal krusial bagi kepercayaan diri tim sebelum bertandang ke markas Persija Jakarta dan melanjutkan kemenangan pada laga berikutnya. “Tidak ada yang suka kalah telak, apalagi kami sempat kebobolan lima gol sebelumnya. Jadi saya senang untuk para pemain,” kata Tavares. (E-2)
