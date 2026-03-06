Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Faishol Taselan
06/3/2026 22:01
Buntut Petasan dan Ujaran Kebencian, Persebaya Tutup Tribun Utara GBT hingga Akhir Musim
Ilustrasi suporter(MI/FAISHOL TASELAN)

MANAJEMEN Persebaya Surabaya memutuskan menutup Tribun Utara Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya hingga akhir musim kompetisi Super League 2025/2026. Alasan penutupan Tribun Utara Stadion menyusul maraknya ujaran kebencian serta masih ditemukan banyak suporter yang melepaskan petasan selama pertandingan berlangsung.

Dalam keterangan resmi dari Manajemen Persebaya Surabaya, Jumat (6/3) keputusan tersebut diambil manajemen Persebaya setelah klub berdiskusi dengan pihak kepolisian dan berbagai stakeholder.

Dalam pertemuan itu, manajemen menemukan maraknya ujaran kebencian serta penyalaan petasan yang terjadi di Tribun Utara pada laga lanjutan Super League yang berlangsung pada Senin, 2 Maret 2026 lalu. Manajemen Persebaya menegaskan bahwa langkah tersebut diambil demi menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh suporter yang hadir di stadion.

“Menjaga marwah sepak bola yang menjunjung tinggi sportivitas, saling menghormati, serta nilai kemanusiaan,” dalam keterangan resminya.

Penutupan Tribun Utara akan mulai diberlakukan pada pertandingan kandang Persebaya saat menjamu Persita Tangerang yang dijadwalkan berlangsung di Stadion GBT Surabaya, pada Sabtu (4/4) mendatang. Upaya manajemen untuk menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih kondusif bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan itu, juga telah diumumkan di media sosial resmi klub.

Suporter Persebaya yang ditemui mengaku menyesalkan sikap suporter yang masih dianggap kekanak kanakan dengan masih membawa petasan di lapangan,. Meski dalam skala kecil.

Tindakan ini sangat merugikan tim sekaligus suporter. “Penutupan ini biar suporter bisa evaluasi diri dan lebioh desa,” kata Riza Septiah suporter asal Sidoarjo.(H-2)
 



Editor : Indrastuti
