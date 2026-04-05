Pendakian Gunung Slamet Ditutup Total, Suhu Kawah Tembus 464 Derajat Celcius

SELURUH jalur pendakian Gunung Slamet di Jawa Tengah resmi ditutup total mulai Minggu (5/4). Keputusan ini diambil menyusul lonjakan suhu kawah yang sangat ekstrem hingga mencapai lebih dari 400 derajat Celcius, yang dikhawatirkan memicu aktivitas erupsi sewaktu-waktu.

Supervisor Site Gunung Slamet Perhutani Alam Wisata Wilayah Barat, Sugeng Utomo, menegaskan bahwa penutupan ini merupakan langkah darurat demi menjamin keselamatan para pendaki.

“Terjadi kenaikan suhu kawah yang cukup signifikan dan berpotensi memicu erupsi, sehingga pendakian kami tutup untuk sementara,” ujar Sugeng dalam keterangannya, Minggu (5/4).

Penutupan dilakukan secara menyeluruh di seluruh jalur yang mengelilingi Gunung Slamet. Jalur yang sebelumnya masih beroperasi, seperti via Kaliwadas, kini turut ditutup mengikuti kebijakan tersebut.

Sugeng menjelaskan, sebelumnya masih terdapat aktivitas pendaki hingga Pos 5. Namun, dengan adanya perluasan radius aman menjadi 3 kilometer dari kawah, seluruh aktivitas pendakian tidak lagi diperbolehkan.

Meski demikian, status Gunung Slamet saat ini masih berada pada Level II atau Waspada. Ia menegaskan, peningkatan aktivitas lebih dipicu oleh lonjakan suhu kawah yang tidak biasa.

Berdasarkan data pemantauan Pos Pemantauan Gunung Slamet, suhu kawah mengalami kenaikan tajam dalam dua hari terakhir. Pada 3 April 2026, suhu tercatat mencapai 411,2 derajat Celsius dan kembali meningkat menjadi sekitar 464 derajat Celsius pada 4 April 2026.

“Kenaikannya cukup ekstrem. Biasanya suhu cenderung stabil di bawah 200 derajat Celsius, tetapi sejak 3 April terjadi lonjakan yang signifikan,” jelasnya.

Hingga Minggu pagi, aktivitas kawah masih ditandai dengan keluarnya asap putih secara terus-menerus. Pihak pengelola pun memilih menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum membuka kembali jalur pendakian.

Penutupan akan dievaluasi setelah kondisi dinyatakan aman, khususnya jika suhu kawah kembali turun ke kisaran normal.

Pihak pengelola juga mengimbau para calon pendaki untuk menunda rencana pendakian dan tidak mencoba memasuki kawasan gunung melalui jalur tidak resmi.

“Masyarakat diharapkan bersabar dan tidak memaksakan diri mendaki. Keselamatan menjadi prioritas utama,” tambahnya. (LD/P-4)