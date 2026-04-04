Aktivitas Vulkanik Gunung Slamet Meningkat Seluruh Jalur Pendakian Ditutup 

Aktivitas vulkanik Gunung Slamet kembali meningkat hingga seluruh jalur pendakian ditutup sementara (Akhmad Safuan/MI)

AKTIVITAS vulkanik dan kegempaan Gunung Slamet meningkat. Jalur pendakian gunung yang berada di 5 daerah yakni Pemalang, Tegal, Brebes, Banyumas dan Purbalingga, Jawa Tengah itu ditutup sementara mulai Sabtu (4/4) sebagai antisipasi terjadinya musibah dan bencana.

Pemantauan Media Indonesia Sabtu (4/4) seluruh jalur pendakian Gunung Slamet terlihat sepi karena mulai hari ini secara resmi dilakukan penutupan sementara bagi pendaki, sehubungan dengan meningkatnya aktivasi vulkanik dan kegempaan meningkat sejak beberapa hari sebelumnya.

Gunung Slamet yang berada di 5 daerah di Jawa Tengah dengan ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut (mdpl) sudah beberapa bulan terakhir berstatus waspada level II, kembali menunjukkan aktivasi vulkanik dengan tingkat kegempaayyang terus meningkat, sehingga mengantisipasi kejadian tidak diinginkan dan membahayakan maua jalur pendakian ditutup.

Berikut Jalur Pendakian Gunung Slamet:

1. Jalur Bambangan (Purbalingga): Jalur terpopuler dan tercepat, namun menanjak terjal sejak awal.

2. Jalur Baturraden (Banyumas): Dikenal sebagai "jalur naga" dengan vegetasi hutan lebat dan minim area landai. Jalur terjal dan menantang, disarankan 3 hari 2 malam.

3. Jalur Guci (Tegal): Jalur yang lebih tenang dengan pemandangan asri, populer di kalangan pendaki yang mencari ketenangan.

4. Jalur Gunung Malang (Purbalingga): Jalur berbasis konservasi, relatif baru dan sepi.

5. Jalur Dipajaya (Purbalingga): Alternatif dengan 9 pos yang melintasi berbagai tipe vegetasi.

6. Jalur Kaliwadas (Brebes): Jalur yang sering digunakan dari sisi

7. Jalur Cemara Sakti (Pemalang): dimulai dari Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari melewati hutan lebat, jalan berbatu dan pemandangan pegunungan yang menenangkan.

"Penutupan jalur pendakian di Gunung Slamet dilakukan karena peningkatan aktivitas vulkanik yang terdeteksi di kawah gunung demi keselamatan pendaki," kata Supervisor Site Gunung Slamet Perhutani Alam Wisata Wilayah Barat Sugeng Utomo Sabtu (4/4).

Jalur pendakian Gunung Slamet, ungkap Sugeng Utomo, ditutup sementara mulai Sabtu (4/4) hingga waktu yang belum ditentukan dan setelah dipastikan kondisi kembali aman dari aktivitas vulkanik yanf meningkat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir ini ditandai dengan seringnya gempa dan asap teramati keluar secara terus-menerus.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melaporkan terjadinya peningkatan aktivitas vulkanis di area kawah Gunung Slamet sejak Jumat (3/4) yakni kepulan asap teramati keluar secara terus-menerus mengindikasikan adanya aktivitas degassing atau pelepasan gas-gas magmatik dari magma ke permukaan melalui kawah.

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi KESDM Lana Saria selain perubahan visual, data termal juga menunjukkan peningkatan signifikan suhu kawah, dari sekitar 247,4 derajat Celsius pada September 2024 lalu, suhu kini melonjak hingga 411,2 derajat Celsius per 2 April 2026. "Kenaikan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam aktivitas termal kawah," imbuhnya.

Sebaran anomali panas pada tahun 2024 masih terlokalisir di bagian pusat kawah, lanjut Lana Satria, pada tahun 2026 berkembang menjadi lebih luas dan membentuk pola melingkar di sekitar dinding kawah, hal ini menunjukkan bahwa perubahan pola panas ini mengindikasikan berkembangnya sistem rekahan di dalam kawah yang memperkuat aktivitas pelepasan gas magmatik.

Dari sisi kegempaan, ungkap Lana Satria, aktivitas juga tercatat meningkat, yakni pada periode 16 Maret hingga 3 April 2026 alat seismograf merekam ratusan gempa, termasuk 866 gempa hembusan dan 620 gempa frekuensi lemah terekam secara teratur dengan amplitudo dan durasi yang relatif seragam, berasosiasi dengan adanya peningkatan aktivitas gas magmatik.

Kepala Pos Pengamatan Gunungapi Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang Slamet Muhammad Rusdi mengatakan dari pemantauan deformasi, magma telah melewati reflektor yang berada di Stasiun Cilik di 1516 mdpl menuju kedalaman lebih dangkal di Stasiun Bambangan 1878 mdpl. Itu, sambung dia, menunjukkan adanya peningkatan tekanan di bawah tubuh gunung yang berpotensi memicu erupsi.

"Terdapat tiga potensi bahaya yang diwaspadai dalam radius 2 kilometer dari kawah yakni erupsi freatik, lontaran material pijar akibat erupsi magmatik dan paparan gas vulkanik dengan konsentrasi tinggi," ujar Muhammad Rusdi.

Dengan kondisi ini, warga berada di lereng Gunung Slamet untuk sementara dilarang mendekati kawsh dan tidak beraktivitas dalam radius 2 kilometer dari kawah puncak. (H-4)