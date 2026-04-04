Arus Balik Lebaran Tujuan Banjarmasin Masih Tinggi, Tiket Pesawat Full Booked

ARUS balik lebaran Idul Fitri 2026 menggunakan jasa pesawat udara tujuan Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih tinggi. Hingga pekan depan tiket pesawat semua maskapai penerbangan penuh (full booked).

"Arus balik pasca lebaran masih ramai, jumlah penumpang cukup padat. Kalau dikaitkan dengan isu BBM saya belum mengetahuinya," ungkap Ahmad Zulfian Noor, Branch Communication & CSR Department Head, Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru.

Pada Sabtu (4/4), tercatat jumlah penumpang datang sebanyak 5.199 orang dan penumpang berangkat 3.169 orang sehingga jumlah penumpang keseluruhan sebanyak 8.368 orang dengan jumlah penerbangan 80 kali.

Baca juga : Trafik Penumpang di Bandara Juanda Tumbuh 5,2 Persen selama Periode Posko Lebaran 2026

Senada, Surya, Agen Travel di Banjarmasin mengatakan tiket pesawat semua maskapai penerbangan tujuan Banjarmasin (Syamsudin Noor) penuh hingga Kamis (9/4) pekan depan. "Semua tiket penuh hingga pekan depan. Memang kerap terjadi saat arus mudik ataupun arus balik pasca lebaran, sehingga calon penumpang harus membeli tiket jauh-jauh hari," ujarnya.

Aisyah dari Camesa Travel mengungkapkan untuk penerbangan ke Banjarmasin semua rute full alias tiketnya habis hingga pekan depan. "Semua penerbangan dari Surabaya, Yogyakarta, Semarang dan Jakarta tujuan Banjarmasin dari tanggal 1 April sampai tanggal 8 April sudah tidak tersedia lagi tiketnya," jelasnya.

Kondisi ini menyebabkan banyak calon penumpang terpaksa menunda kepulangan atau beralih menggunakan jasa kapal laut menuju Kalsel.

Sebelumnya pihak Angkasa Pura Bandara Syamsudin Noor telah menutup Posko Mudik lebaran pada 31 Maret lalu. Tercatat jumlah penumpang yang menggunakan jasa penerbangan selama periode mudik lebaran 2026 di Bandara Internasional Syamsudin Noor, Banjarbaru, mencapai 187 ribu penumpang atau naik 4,3 persen dari tahun sebelumnya. Sementara tingkat ketepatan waktu penerbangan (On Time Performance) tercatat sebesar 74,6%. (H-2)