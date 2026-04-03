Polres Garut Amankan Kebaktian Kamis Putih dan Jumat Agung Berikan Rasa Aman bagi Jemaat Kristen

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
RATUSAN anggota Polres Garut diterjunkan untuk melakukan pengamanan ketat yang dilakukan mulai gereja Santa Maria, Gereja Kristen Pasundan, Kabupaten Garut pada Kebaktian Kamis putih dan Jumat Agung. Pengamanan tersebut, memberikan rasa aman, nyaman agar ratusan jemaat dapat berdoa secara khusu.
Kapolsek Garut Kota Polres Garut, AKP Zainuri mengatakan, peringatan Jumat Agung bagi jemaat kristen yang dilakukan di wilayahnya bagi anggota Polisi selama ini melakukan pengamanan supaya ibadah mereka berlangsung khidmat dan khusu. Pengamanan tersebut, merupakan bentuk komitmen dalam memberikan rasa aman, menjamin kebebasan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
"Pengamanan dilakukan melalui kegiatan dan tertutup memastikan seluruh ibadah berjalan aman, lancar. Namun, Polisi, TNI bertugas mulai pukul 18.00 hingga pukul 20.00 WIB di Gereja Santa Maria, Gereja Kristen Pasundan. Pengamanan dilakukan mulai Wafat Isa Al-Masih, Ibadah Jumat Agung, ibadah Sabtu Sunyi dan Ibadah Minggu Paskah," ujar AKP Zainuri," Jumat (3/4/2026).
Menurutnya, pengamanan dan pelayanan ibadah di Gereja memberikan rasa aman, nyaman kepada umat Kristiani dan anggota yang melakukan pengaman setiap lokasi dilakukan secara terbuka, tertutup sebelum pelaksanaan ibadah selesai. Akan tetapi, anggota melaksanakan sterilisasi gereja guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan sebagai wujud kebersamaan dalam menjaga toleransi antarumat beragama.
"Pengamanan Wafat Isa Al-Masih, Ibadah Jumat Agung, ibadah Sabtu Sunyi, Ibadah Minggu Paskah bagian dari komitmen Polri dalam menjamin kebebasan beribadah serta menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Polres Garut, hadir memberikan rasa aman kepada umat Kristiani yang melaksanakan ibadah menempatkan personel di setiap gereja dan pengamanan, pengaturan lalu lintas, pelayanan kepada jemaat agar ibadah dapat berjalan dengan khusu dan lancar," katanya.
Sementara itu, seorang jemaat Gereja Bethel Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi mengatakan, Jumat Agung dilaksanakan jemaat bertema "Pengorbanan, kasih dan penebusan kristus" dan Paskah "Bangkit membarui penebusan kristus" "Mengenang kisah sengsara Wafat Kristus. Namun, tema tersebut merenungkan akan kasih Allah melalui pengorbanan Yesus di Kayu Salib.
"Momen Jumat Agung menumbuhkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, menjaga kedamaian di tengah masyarakat. Kita memiliki tanggung jawab merawat kebersamaan, memperkuat persaudaraan, membawa perubahan yang baik pada hidup kita dalam kehidupan bermasyarakat," pungkasnya. (H-2)
